Prețurile petrolului au crescut după ce Trump a sancționat Rosneft și Lukoil

Stiri externe
23-10-2025 | 07:22
donald trump
AFP

Prețurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-și creșterea din sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, din cauza războiului din Ucraina.

autor
Mihai Niculescu

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,76 dolari, sau 2,81%, la 64,35 dolari la ora 00:41 GMT (3:41, ora României), iar contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 1,68 dolari, sau 2,87%, la 60,18 dolari, relatează Reuters, preluat de news.ro.

SUA, pregătite să ia măsuri suplimentare

SUA au declarat că sunt pregătite să ia măsuri suplimentare, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistițiu în războiul din Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, nu a impus anterior sancțiuni Rusiei pentru război, bazându-se în schimb pe măsuri comerciale.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașinăria de război a Kremlinului", a anunțat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat. „Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni", îndeamnă Bessent.

Coordonare cu aliații

Și Marea Britanie a sancționat Rosneft și Lukoil săptămâna trecută.

Citește și
Ursula von der Leyen
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia

Separat, țările UE au aprobat un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru război, care include interzicerea importurilor de GNL rusesc.

„Deși știrile despre sancțiuni au stimulat prețul petrolului brut, creșterea de până acum a fost relativ modestă, deoarece amenințările cu sancțiuni/tarife din trecut au fost diluate sau amânate și, de asemenea, din cauza dificultăților de aplicare a sancțiunilor", a declarat Tony Sycamore, analist de piață la IG.

Imediat după anunțarea sancțiunilor SUA, contractele futures Brent și WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril, impulsionate și de creșterea cererii de energie din SUA.

Presiuni asupra Japoniei

Săptămâna trecută, SUA au solicitat Japoniei, de asemenea un important cumpărător de GNL rusesc, să oprească importurile de energie din Rusia înaintea viitoarei vizite a lui Trump în Asia și în contextul în care Washingtonul intensifică presiunea asupra regiunii pentru a elimina treptat aprovizionarea din Rusia.

Primele sancțiuni ale lui Trump împotriva Rusiei

Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că este pregătit să ia măsuri suplimentare, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistițiu în războiul Rusiei din Ucraina, care a început în februarie 2022. Sancțiunile reprezintă o schimbare majoră de politică pentru Trump, care nu a mai impus până acum sancțiuni direct Rusiei pentru război. Trump a impus taxe vamale suplimentare de 25% asupra importurilor din India, ca represalii pentru achiziționarea de petrol rusesc la preț redus.

De asemenea, SUA nu au impus tarife comerciale Chinei, un alt cumpărător important de petrol rusesc.

Reacția Ucrainei

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat însă că această măsură este "o veste excelentă" și că cele două companii energetice rusești se numărau printre țintele sancțiunilor americane propuse de Kiev în trecut.

Ambasada Rusiei la Washington și misiunea Rusiei la Națiunile Unite din New York nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la sancțiuni, precizează Reuters.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, vladimir putin, sanctiuni rusia,

Dată publicare: 23-10-2025 07:16

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Zelenski, frustrat de ritmul negocierilor cu Rusia. Își acuză aliații că „pierd vremea” și cere noi sancțiuni pentru Moscova
Stiri externe
Zelenski, frustrat de ritmul negocierilor cu Rusia. Își acuză aliații că „pierd vremea” și cere noi sancțiuni pentru Moscova

Volodimir Zelenski e nemulțumit de modul în care evoluează procesul de pace dintre Rusia și Ucraina. Liderul de la Kiev le cere aliaților săi să „nu piardă vremea” și îi cere lui Trump noi sancțiuni la adresa Moscovei.

Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia
Stiri externe
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia

Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat, ca parte a celui de-al 19 pachet de sancţiuni contra Moscovei, au declarat vineri pentru

Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie
Stiri externe
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie

Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe Vladimir Putin şi pentru a pune capăt războiului.

Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”
Stiri externe
Trump pregătește o mișcare împotriva Rusiei, la o săptămână după întâlnirea cu Putin: „Va fi o decizie foarte importantă”

Donald Trump avertizează Rusia cu sancțiuni dacă nu apar progrese în direcția unei soluții pașnice în Ucraina, în timp ce Kremlinul anunță că nu există planuri pentru o întâlnire Putin–Zelenski.

Recomandări
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28