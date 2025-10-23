Prețurile petrolului au crescut după ce Trump a sancționat Rosneft și Lukoil

Prețurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-și creșterea din sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, din cauza războiului din Ucraina.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 1,76 dolari, sau 2,81%, la 64,35 dolari la ora 00:41 GMT (3:41, ora României), iar contractele futures pentru țițeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 1,68 dolari, sau 2,87%, la 60,18 dolari, relatează Reuters, preluat de news.ro.

SUA, pregătite să ia măsuri suplimentare

SUA au declarat că sunt pregătite să ia măsuri suplimentare, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistițiu în războiul din Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, nu a impus anterior sancțiuni Rusiei pentru război, bazându-se în schimb pe măsuri comerciale.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașinăria de război a Kremlinului", a anunțat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat. „Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni", îndeamnă Bessent.

Coordonare cu aliații

Și Marea Britanie a sancționat Rosneft și Lukoil săptămâna trecută.

Separat, țările UE au aprobat un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru război, care include interzicerea importurilor de GNL rusesc.

„Deși știrile despre sancțiuni au stimulat prețul petrolului brut, creșterea de până acum a fost relativ modestă, deoarece amenințările cu sancțiuni/tarife din trecut au fost diluate sau amânate și, de asemenea, din cauza dificultăților de aplicare a sancțiunilor", a declarat Tony Sycamore, analist de piață la IG.

Imediat după anunțarea sancțiunilor SUA, contractele futures Brent și WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril, impulsionate și de creșterea cererii de energie din SUA.

Presiuni asupra Japoniei

Săptămâna trecută, SUA au solicitat Japoniei, de asemenea un important cumpărător de GNL rusesc, să oprească importurile de energie din Rusia înaintea viitoarei vizite a lui Trump în Asia și în contextul în care Washingtonul intensifică presiunea asupra regiunii pentru a elimina treptat aprovizionarea din Rusia.

Primele sancțiuni ale lui Trump împotriva Rusiei

Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că este pregătit să ia măsuri suplimentare, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistițiu în războiul Rusiei din Ucraina, care a început în februarie 2022. Sancțiunile reprezintă o schimbare majoră de politică pentru Trump, care nu a mai impus până acum sancțiuni direct Rusiei pentru război. Trump a impus taxe vamale suplimentare de 25% asupra importurilor din India, ca represalii pentru achiziționarea de petrol rusesc la preț redus.

De asemenea, SUA nu au impus tarife comerciale Chinei, un alt cumpărător important de petrol rusesc.

Reacția Ucrainei

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat însă că această măsură este "o veste excelentă" și că cele două companii energetice rusești se numărau printre țintele sancțiunilor americane propuse de Kiev în trecut.

Ambasada Rusiei la Washington și misiunea Rusiei la Națiunile Unite din New York nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la sancțiuni, precizează Reuters.

