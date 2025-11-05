Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.

Secretarul apărării Pete Hegseth a încercat să controleze fluxul de informaţii despre cea mai puternică armată din lume şi le-a spus angajaţilor Pentagonului că trebuie să obţină permisiunea înainte de a interacţiona cu membrii Congresului.

În timpul unei audieri de peste două ore în Comitetul Senatului pentru Servicii Armate, legislatorii au declarat că înalţii oficiali ai Pentagonului nu răspund la întrebările şi preocupările Congresului.

„Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Senatorul Dan Sullivan, republican, l-a menţionat în mod special pe Elbridge Colby, cel mai înalt oficial al Pentagonului în materie de politici.

„Omule, nici măcar nu primesc un răspuns, şi noi suntem în echipa ta”, a spus Sullivan exasperat, adăugând că este mai greu să obţină un răspuns de la Colby decât să vorbească cu Hegseth sau chiar cu Trump.

Colby „s-a descurcat foarte prost în această privinţă. Cel mai rău din administraţie”, a spus Sullivan.

Echipa lui Colby, cunoscută sub numele de Biroul Subsecretarului Apărării pentru Politici, este unul dintre cele mai puternice departamente ale Pentagonului, responsabil cu formularea de recomandări de politică pentru Hegseth.

Un domeniu care a fost supus unei analize amănunţite a fost comunicarea planurilor SUA de a reduce numărul trupelor prezente pe flancul estic al Europei, în România, o decizie care a fost criticată de legislatorii republicani de top atunci când a fost anunţată săptămâna trecută.

În cadrul audierii de marţi, Austin Dahmer, candidat pentru funcţia de secretar adjunct al apărării pentru strategie, planuri şi capacităţi, a declarat că legislatorii au fost informaţi de trei ori cu privire la această chestiune înainte de anunţ.

Congremenii au spus imediat că această afirmaţie nu este corectă. „Puteţi să-mi spuneţi cine le-a organizat, datele... pentru că eu nu am fost invitat”, a spus senatorul republican Rick Scott.

Preşedintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a întrerupt la rândul său discuţia şi a spus clar că aceste informări nu au avut loc. „De unde aţi obţinut această informaţie?” l-a întrebat pe Dahmer.

Acesta a admis că se pare că a existat o neînţelegere.

Congresmenii păreau, de asemenea, confuzi în ceea ce priveşte obiectivele Pentagonului şi dacă acestea sunt în concordanţă cu priorităţile lui Trump.

Senatorul democrat Jacky Rosen a spus că Pentagonul a făcut puţine eforturi pentru a contacta Congresul în vederea discutării strategiei sale de apărare naţională – un document care, potrivit oficialilor, urmează să fie publicat în curând şi care va prezenta priorităţile departamentului.

„Nu vedem niciun sentiment de urgenţă în relaţia cu Congresul. Nu vedem niciun sentiment de urgenţă în relaţia cu Congresul”, a spus repetat Rosen.

Confuzie la Pentagon

Unii oficiali ai Pentagonului au spus că ei înşişi au dificultăţi de a înţelege priorităţile administraţiei, care în ultimele luni a ridicat în prim-plan probleme ce fuseseră lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină.

În mai multe rânduri, Pentagonul a suspendat efectiv livrările de arme către Ucraina, doar pentru ca Trump să revină asupra acestei decizii.

„Am văzut că politica biroului diferă de politica preşedintelui... Este ăsta un lucru bun pentru noi?”, a întrebat Scott.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













