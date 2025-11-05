Reducerea prezenței militare a SUA în România inflamează Congresul. „Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Stiri externe
05-11-2025 | 09:32
soldati americani
Getty

Congresmenii republicani şi democraţi au criticat marţi Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate naţională, inclusiv despre retragerea trupelor din România.

 

autor
Adrian Popovici

Secretarul apărării Pete Hegseth a încercat să controleze fluxul de informaţii despre cea mai puternică armată din lume şi le-a spus angajaţilor Pentagonului că trebuie să obţină permisiunea înainte de a interacţiona cu membrii Congresului.

În timpul unei audieri de peste două ore în Comitetul Senatului pentru Servicii Armate, legislatorii au declarat că înalţii oficiali ai Pentagonului nu răspund la întrebările şi preocupările Congresului.

„Omul rău” de la Pentagon, acuzat că ascunde informații

Senatorul Dan Sullivan, republican, l-a menţionat în mod special pe Elbridge Colby, cel mai înalt oficial al Pentagonului în materie de politici.

„Omule, nici măcar nu primesc un răspuns, şi noi suntem în echipa ta”, a spus Sullivan exasperat, adăugând că este mai greu să obţină un răspuns de la Colby decât să vorbească cu Hegseth sau chiar cu Trump.

Citește și
Urs negru japonez
Japonia a trimis armata să se lupte cu urșii. 12 persoane au fost ucise din aprilie, în peste 100 de atacuri

Colby „s-a descurcat foarte prost în această privinţă. Cel mai rău din administraţie”, a spus Sullivan.

Echipa lui Colby, cunoscută sub numele de Biroul Subsecretarului Apărării pentru Politici, este unul dintre cele mai puternice departamente ale Pentagonului, responsabil cu formularea de recomandări de politică pentru Hegseth.

Un domeniu care a fost supus unei analize amănunţite a fost comunicarea planurilor SUA de a reduce numărul trupelor prezente pe flancul estic al Europei, în România, o decizie care a fost criticată de legislatorii republicani de top atunci când a fost anunţată săptămâna trecută.

În cadrul audierii de marţi, Austin Dahmer, candidat pentru funcţia de secretar adjunct al apărării pentru strategie, planuri şi capacităţi, a declarat că legislatorii au fost informaţi de trei ori cu privire la această chestiune înainte de anunţ.

Congremenii au spus imediat că această afirmaţie nu este corectă. „Puteţi să-mi spuneţi cine le-a organizat, datele... pentru că eu nu am fost invitat”, a spus senatorul republican Rick Scott.

Preşedintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a întrerupt la rândul său discuţia şi a spus clar că aceste informări nu au avut loc. „De unde aţi obţinut această informaţie?” l-a întrebat pe Dahmer.

Acesta a admis că se pare că a existat o neînţelegere.

Congresmenii păreau, de asemenea, confuzi în ceea ce priveşte obiectivele Pentagonului şi dacă acestea sunt în concordanţă cu priorităţile lui Trump.

Senatorul democrat Jacky Rosen a spus că Pentagonul a făcut puţine eforturi pentru a contacta Congresul în vederea discutării strategiei sale de apărare naţională – un document care, potrivit oficialilor, urmează să fie publicat în curând şi care va prezenta priorităţile departamentului.

„Nu vedem niciun sentiment de urgenţă în relaţia cu Congresul. Nu vedem niciun sentiment de urgenţă în relaţia cu Congresul”, a spus repetat Rosen.

Confuzie la Pentagon

Unii oficiali ai Pentagonului au spus că ei înşişi au dificultăţi de a înţelege priorităţile administraţiei, care în ultimele luni a ridicat în prim-plan probleme ce fuseseră lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină.

În mai multe rânduri, Pentagonul a suspendat efectiv livrările de arme către Ucraina, doar pentru ca Trump să revină asupra acestei decizii.

„Am văzut că politica biroului diferă de politica preşedintelui... Este ăsta un lucru bun pentru noi?”, a întrebat Scott.

Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de avioane de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos

Sursa: News.ro

Etichete: Pentagon, congres sua,

Dată publicare: 05-11-2025 09:32

Articol recomandat de sport.ro
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid
Citește și...
Câți soldați NATO mai rămân în România, după reducerea prezenței armatei americane în țară. Cum sunt împărțiți în teritoriu
Stiri actuale
Câți soldați NATO mai rămân în România, după reducerea prezenței armatei americane în țară. Cum sunt împărțiți în teritoriu

Este oficial, americanii îşi retrag o parte dintre militarii staţionaţi la noi în ţară. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, după ce informația apăruse încă de marți seară, pe un site din Ucraina.

Recomandări
Câți bugetari vor fi concediați. Coaliția a ajuns la un acord. Schimbări și în privința veniturilor angajaților de la stat
Stiri Politice
Câți bugetari vor fi concediați. Coaliția a ajuns la un acord. Schimbări și în privința veniturilor angajaților de la stat

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi eliberați din funcție. În plus, cumulul pensiei cu salariul a fost interzis, la stat, dar tot există o portiță.

Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos
Stiri actuale
Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos

România a semnat contractul pentru cumpărarea celor 18 avioane de vânătoare F-16, de la Regatul Țărilor de Jos. Aeronavele au ajuns deja la noi în țară.

Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28