Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

Donald Trump acuză Kievul că nu are niciun fel de recunoștință față de eforturile Statelor Unite de a încheia războiul.

Asta, deși Volodimir Zelenski spune că există acum o înțelegere pentru ca planul de pace propus de Trump să poată lua în considerare unele aspecte critice pentru interesele naționale ale Ucrainei.

Acestea sunt reacțiile de la Washington și de la Kiev, în timp ce, la Geneva, s-au desfășurat discuții între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și aliaților europeni pe marginea planului ticluit de ruși și americani.

Negocieri cu reprezentanți europeni

Secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, au discutat la Geneva cu o delegație formată din ucraineni, dar și cu consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania.

Matthew Chance, CNN, Geneva: „Am vorbit cu diplomați occidentali din holul acelui hotel, din spatele meu, iar ei mi-au spus că sunt aici de fapt pentru a susține Ucraina în încercarea de a formula un răspuns adecvat la această propunere în 28 de puncte prezentată de Statele Unite, evident în cooperare și cu reprezentanți ai Rusiei. Acei diplomați occidentali sunt foarte îngrijorați de faptul că nu va avea loc o întâlnire directă între cele trei părți. Nu vor fi toți în aceeași încăpere pentru a elabora un răspuns adecvat.”

Reporter: „Planul de pace propus Ucrainei a fost caracterizat drept problematic. Reprezintă el oferta finală pentru Ucraina?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu, nu este oferta finală. Vreau doar să fie pace. Într-un fel sau altul, trebuie să încheiem acest război.”

Confuzie privind originea planului de pace

Dar a apărut confuzia și la Washington și în Europa privind adevărata origine a planului de pace propus Ucrainei.

Senator Angus King: „Potrivit secretarului Rubio, planul în 28 de puncte nu reprezintă poziția administrației, ci este, în esență, lista de dorințe a rușilor. Acest plan este acum prezentat europenilor și ucrainenilor.”

În ciuda celor susținute de senatorii americani, din ambele partide, șeful diplomației americane insistă însă că este un plan american, pe baza contribuțiilor atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei.

Sâmbătă, în cadrul summitului G20 din Africa de Sud, 9 aliați europeni ai Ucrainei – dar și Japonia și Canada – și-au exprimat preocuparea pentru anumite prevederi ale planului.

Declarațiile oficialilor europeni

Ursula Von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „În primul rând, granițele nu pot fi schimbate cu forța. În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista limitări ale forțelor armate ale Ucrainei. Astfel, țara ar rămâne vulnerabilă în fața unui viitor atac și ar fi subminată, de asemenea, securitatea Europei.”

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Războaiele nu pot fi oprite de marile puteri peste capul liderilor din țările implicate. Acest război poate fi încheiat doar având consimțământul Ucrainei și Europei, întrucât acest război are loc pe continentul european.”

Până una-alta, peste noapte, ambele părți au raportat pagube cauzate de atacuri. Ucraina a lovit cu drone o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova, provocând un incendiu major și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul.

