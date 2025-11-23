Trump atacă Kievul: acuză Ucraina că nu arată „nicio recunoștință” față de SUA

Stiri externe
23-11-2025 | 17:23
zohran mamdani și donald trump
IMAGO

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a acuzat duminică pe liderii ucraineni că nu dau dovadă de "nicio recunoştinţă" faţă de Statele Unite, în timp ce el încearcă să impună un acord pentru a pune capăt conflictului, plan contestat de Kiev, potrivit AFP.

autor
Vlad Dobrea

Într-un mesaj pe Truth Social, preşedintele american i-a atacat de asemenea pe europeni, "care continuă să cumpere petrol din Rusia", precum şi pe predecesorul său în funcţie, Joe Biden, pe care l-a acuzat de lipsă de acţiune la începutul conflictului.

"Am moştenit un război care nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc, perdant pentru toată lumea", scrie preşedintele cu majuscule pe reţeaua sa socială.

"Responsabilii ucraineni nu şi-au exprimat nicio recunoştinţă pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol de la Rusia", continuă el.

"SUA continuă să vândă cantităţi masive de arme NATO pentru a le distribui Ucrainei (Joe neisprăvitul a dat totul gratuit, gratuit, gratuit, inclusiv 'mari' sume de bani!)", adaugă preşedintele american.

Citește și
friedrich merz
Friedrich Merz, sceptic asupra şanselor unui acord privind Ucraina până joi: Suntem încă departe de o concluzie

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urma să se întâlnească duminică la Geneva cu o delegaţie ucraineană în speranţa de a face să avanseze planul lui Donald Trump pentru Ucraina.

Administraţia americană prezintă acum drept "un cadru pentru negocieri" acest plan al lui Trump în 28 de pune, care vizează să pună capăt conflictului provocat de aproape patru ani de invazia rusă, dar care este văzut cu îngrijorare la Kiev şi Bruxelles. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, donald trump,

Dată publicare: 23-11-2025 17:23

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Friedrich Merz, sceptic asupra şanselor unui acord privind Ucraina până joi: Suntem încă departe de o concluzie
Stiri externe
Friedrich Merz, sceptic asupra şanselor unui acord privind Ucraina până joi: Suntem încă departe de o concluzie

Cancelarul german Friedrich Merz, prezent la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat duminică sceptic că se va ajunge până joi la un acord privind planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina.

Emmanuel Macron: Planul de pace al lui Donald Trump nu poate fi pus în aplicare fără europeni şi NATO
Stiri externe
Emmanuel Macron: Planul de pace al lui Donald Trump nu poate fi pus în aplicare fără europeni şi NATO

Multe părţi ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al preşedintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaţilor europeni ai Kievului, a declarat duminică preşedintele francez Emmanuel Macron, potrivit dpa.

Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”
Stiri externe
Israelul a atacat cu rachete capitala Libanului, Beirut. Armata susține că ținta principală este ”un terorist din Hezbollah”

Armata Israelului a lansat un atac aerian asupra Beirutului, primul de la începutul lunii iunie, având ca țintă a doua persoană în rang din gruparea militară Hezbollah.

Recomandări
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace
Stiri externe
Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Controversatul plan de pace propus de Donald Trump este discutat duminică la Geneva, de reprezentanții americanilor, ai Ucrainei și ai Uniunii Europene.

Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”
Stiri actuale
Şeful ANAF, despre respingerea sechestrului în cazul Iohannis: „Vom continua demersurile legale pentru a recupera sumele”

Şeful ANAF, Adrian Nica, spune că instituţia va continua demersurile legale pentru recuperarea despăgubirilor de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce instanţa a respins cererea de sechestru.

 

Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală
Stiri actuale
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina NU este oferta sa finală

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 23 Noiembrie 2025

02:19:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 11

22:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28