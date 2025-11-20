Comisia propune simplificarea regulilor AI și revizuirea protecției datelor personale, după presiuni ale giganților tech

20-11-2025 | 07:20
Uniunea europeana
Uniunea Europeană a anunţat miercuri o serie de măsuri în vederea unei reduceri a reglementărilor în domeniul inteligenţei artificiale (AI) şi datelor, în urma unor apeluri ale giganţilor americani ai tehnologiei şi unor întreprinderi europene.

Lorena Mihăilă

Comisia Europeană (CE) propune să acorde mai mult timp întreprinderilor pentru ca să aplice noile reglementări ale sistemelor inteligenţei artificiale „cu risc mare”.

UE s-a dotat anul trecut cu o lege ambiţioasă în domeniul AI - „AI Act” -, care urmează să intre în vigoare în mod treptat.

Bruxellesul vrea de-acum să ofere timp sectorului - până la sfârşitul lui 2027, în loc de august 2026 - pentru a se conforma obligaţiilor cu privire la aceste sisteme cu risc mare, şi anume AI-uri care privesc domenii sensibile, ca de exemplu securitatea, sănătatea sau drepturile fundamentale.

Aceasta este una dintre măsurile-far ale unui proiect de lege privind simplificarea reglementării în domeniul digital, prezentat miercuri de către Bruxelles.

Presiuni ale întreprinderilor europene

Comisia a negat că cedează presiunii lobbyului şi a dat asigurări atât că a ascultat întreprinderile din sector, care se tem că nu vor fi pregătite la timp, cât şi că vrea să reducă povara birocratică şi costurile aferent.

Zeci de întreprinderi europene - inclusiv grupurile franceze Airbus şi Mistral şi germane Lufthansa şi Mercedes-Benz - au cerut în iulie o „pauză” a acestei legi AI, pe care o acuză de faptul că împiedică dezvoltarea modelelor europene faţă de concurenţa chineză şi americană.

Această cerere a fost auzită de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, care au cerut UE, într-un summit la Berlin, marţi, să facă o ”pauză” de aun an în aplicarea AI Act.

Giganții americani

Vicepreşedintele american J. D. Vance a atacat în mod direct „reglementarea excesivă” a inteligenţei artificiale.

Grupul american OpenAI, care deţine ChatGPT, cerut la rândul său Bruxelelsului să înceteze cu suprapunerea reglemenătrilor europene - AI Act, DMA, DSA, RGPD - şi naţionale, în care vede o şansă ca Europa ”să-şi relanseze competitivitatea, să-şi protejeze cetăţenii şi să revină la prosperitate şi progres”.

Însă apărătorii unei reglementări stricte a AI, în lupta împotriva riscurilor pe care aceasta le reprezintă la adresa socetăţii, subliniază că reglementarea nu este responsabilă de rămânerea în urmaă tehnologică europeană.

Ei invocă cauze mai profunde, precum lipsa unor campioni europeni ai tehnologiei, care împiedică Europa să ajungă la nivelul investiţiilor astronomice ale giganţilor americani, sau dificultatea de a păstra cei mai talentaţi cercetători.

Protecția datelor personale

Alt punct care provoacă o mare îngrijorare apărătorilor protecţiei datelor personale este faptul că Comisia Europeană vrea să autorizeze folosirea datelor private în vederea dezvoltării unor modele AI în cazul unui „interes legitim” şi să revizuiască definiţia datelor personale.

ONG-urile se tem de astfel de dispoziţii şi le denunţă drept o punere sub semnul întrebării a legislaţiei europene, în prezent foarte protectoare faţă de cetăţeni şi consumatori.

„În locul unor ajustări ţintite anunţate, Comsiia propune să modifice elemente fundamentale precum definiţia datelor cu caracter personal şi drepturile persoanelor vizate de RGPD”, trage un semnal de alarmă NOYB, asociţia lui Max Schrems, un activist austriac în domeniul protecţiei datelor.

Între propunerile cu cele mai vizibile consecinţe asupra navigatorilor pe Internet, Comisia vrea să lupte împotriva multiplicării bannerelor de acceptare sau refuzare a cookie-urilor, instrumente de măsurare şi de ţintire publicitară.

Aceste bannere - omniprezente - le permit utilizatorilor să aibă un control mai bun asupra datelor lor.

Bruxellesul vrea să le reducă şi simplifice, pentru ca navigatorii pe Internet să răspundă cu un singur click.

Utilizatorii să-și salveze preferințele

Comisia vrea, în plus, ca ei să-şi poată salva în mod sistematic preferinţele în browser sau în sistemul de operare, pentru ca să nu mai vadă bannerele de fiecare dată când vizitează un site.

Adoptarea acestor noi măsuri atât de către Parlamentul European (PE), cât şi de către statele membre, nu va fi un lucru uşor.

Principalele partide din majoritatea ”proeuropeană” în Parlamentul European au deja, fiecare în felul său, rezerve cu privire la proiectul de lege.

Ssocial-democraţii s-au angajat să se opună legii cu privire la AI, iar formaţiunile de centru intenţionează să rămână ferme împotriva oricărei modificări care poate compromite protecţia vieţii private.

