Eurostat: România rămâne și în luna octombrie statul din UE cu cea mai mare rată anuală a inflației

19-11-2025 | 22:08
oameni pe strada
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2,5% în octombrie, iar România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație, de 8,4%, potrivit datelor Eurostat.

Aura Trif

Comparativ cu situaţia din septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 8,6% până la 8,4%), a rămas stabilă în trei ţări şi a crescut în nouă state membre.

Țările din UE cu cea mai mică și cea mai mare inflație

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,2%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,3%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost România (8,4%), Estonia (4,5%), şi Letonia (4,3%).

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 2,1% în octombrie, de la un nivel de 2,2% luna precedentă, depăşind uşor ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,48 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,08 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%.

În septembrie, rata anuală a inflaţiei a fost 9,88%.

"Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,0%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) a fost 6,6%", se arată în comunicatul de la Statistică.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,55%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 - octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 - octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-11-2025 22:08

