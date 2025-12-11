Înaintea trecerii la moneda Euro, Bulgaria se pregătește să își aleagă pentru a opta oară Guvernul în doar patru ani

11-12-2025 | 18:07
protest bulgaria
Getty

Bulgarii sunt așteptați din nou la urne, pentru a alege al optulea Guvern în ultimii 4 ani, după ce, miercuri, Executivul condus de Rosen Jeleazkov a demisionat la presiunea străzii. Din ianuarie 2026, bulgarii vor adopta oficial la moneda europeană.

Alexandru Toader

Prim-ministrul Bulgariei, Rosen Jeleazkov, a demisionat joi, după săptămâni de proteste masive împotriva Guvernului în mai multe orașe.

Anunțul a venit cu puțin timp înainte ca cabinetul să se confrunte cu un alt vot de încredere, al șaselea de la preluarea puterii în ianuarie anul acesta.

„Nu avem nicio îndoială că, în cadrul viitorului vot de neîncredere, guvernul va primi sprijin. Dar, pentru noi, deciziile Adunării Naționale au sens numai atunci când exprimă voința suveranului”, a declarat Rosen Jeleazkov.

Criza politică din Bulgaria a debutat în urmă cu 4 ani, timp în care în țară au avut loc deja șapte șapte alegeri parlamentare: aprilie 2021, iulie 2021, noiembrie 2021, octombrie 2022, aprilie 2023, iunie 2024 și octombrie 2024.

Protestele în masă care au început în noiembrie au fost provocate de o propunere bugetară controversată care impunea taxe mai mari sectorului privat, în timp ce canaliza mai multe fonduri către sectorul de stat, dar, în cele din urmă, bugetul a fost doar scânteia.

Adevărata forță motrice din spatele demonstrațiilor a fost nemulțumirea generală față de guvernul însuși. Ceea ce a început ca o nemulțumire economică s-a transformat rapid într-o mișcare națională care cerea responsabilitate, transparență și o nouă conducere.

„Dorința noastră este să ne ridicăm la nivelul așteptărilor societății. În acest moment, așa cum prevede constituția, puterea provine din vocea poporului. Auziți vocea cetățenilor care protestează împotriva guvernului”, a spus Jeleazkov, citat de POLITICO.

Mai mult, demisia Executivului a declanșat imediat o procedură constituțională care impune președintelui să consulte grupurile parlamentare și să mandateze formarea unui nou guvern. Primele reacții ale partidelor de opoziție au variat de la apeluri la alegeri rapide până la cereri pentru un cabinet de experți sau interimar.

Piețele au rămas stabile, deși analiștii avertizează că incertitudinea prelungită ar putea afecta încrederea investitorilor dacă negocierile politice nu vor reuși să stabilească o direcție clară de urmat.

Sursa: Politico

Peste cinci ani am putea ajunge în vacanță în Grecia în doar cinci ore. România, Bulgaria și Grecia au semnat un acord de cooperare pentru construcția unei autostrăzi europene între cele trei țări.

