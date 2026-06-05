Scrisoare în care naționaliști și bloggeri militari ruși văd doar un truc de PR (relații publice) prin care președintele ucrainean ar urmări mai degrabă să alimenteze nemulțumirea internă în Rusia decât să încheie războiul, relatează agențiile AFP, EFE și Reuters.

Scrisoarea presupune "un nou apel către Rusia de a pune capăt războiului" și demonstrează că Ucraina "dorește negocieri autentice și o încetare a focului fără condiții", prin urmare Comisia Europeană "salută" inițiativa președintelui ucrainean, a declarat o purtătoare de cuvânt a executivului comunitar, Anitta Hipper, la conferința de presă zilnică a acestei instituții.

Pe de altă parte, întrebată despre eforturile Germaniei, Franței și Regatului Unit de a implica Rusia în negocierile de pace, aceeași purtătoare de cuvânt a indicat că UE susține pacea "în toate formatele". Totuși, ea a adăugat că "nu vom intra în discuții despre cine ar trebui sau nu să fie mediatorul", după ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că UE nu poate media între Ucraina și Rusia, întrucât nu este neutră, ci va fi întotdeauna alături de Ucraina.

Zelenski îi propune lui Putin negocieri directe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus un armistițiu și negocieri directe pentru a pune capăt războiului, într-o scrisoare deschisă adresată omologului său rus Vladimir Putin, pe care a postat-o joi pe rețelele de socializare.

"Puteți pune capăt războiului vostru!", spune Zelenski în scrisoare, adăugând că UE și SUA trebuie să participe la negocieri. El îi propune omologului său rus o întâlnire, dar nu la Moscova sau Kiev, ci într-o țară terță, precum Elveția sau o țară arabă.

Primul pas, continuă Zelenski, trebuie să fie un armistițiu și un schimb de prizonieri, începând cu civilii și copiii răpiți de Rusia.

La finalul scrisorii, Zelenski îl amenință pe Putin că, dacă nu pune capăt războiului, va trebui să lupte pentru propria sa existență, argumentând că istoria arată că atunci când Rusia obosește urmează o schimbare.

Kremlinul evită un răspuns direct

Rusia nu a comentat deocamdată inițiativa lui Zelenski, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmând doar că președintele rus are cunoștință de aceasta.

Au comentat-o în schimb naționaliști și bloggeri militari ruși, care văd în această scrisoare un truc rău intenționat de PR (relații publice) menit mai degrabă să provoace nemulțumire în interiorul Rusiei decât să pună capăt războiului.

"Dacă vedem textul în sine, nu găsim acolo nici cea mai mică urmă de diplomație autentică", a remarcat Rybar, un influent blogger militar rus, cu peste 1,5 milioane de urmăritori, care a descris scrisoarea drept un bluff.

"O parte semnificativă a scrisorii constă în insulte directe, retorică despre "războiul vostru fără motiv", amenințări la adresa cetățenilor ruși cu "drone deasupra orașelor voastre" și afirmații despre criză de combustibil și un presupus nou val de mobilizare în Rusia. Luate împreună, toate acestea echivalează cu încă o încercare de a stârni nemulțumire pe plan intern în Rusia", mai observă bloggerul citat.

Naționaliștii ruși văd o operațiune de imagine

La rândul său, Oleg Țariov, un fost parlamentar ucrainean și acum o figură pro-rusă, a oferit o interpretare similară. "Scrisoarea (...) sugerează că Ucraina și aliații săi occidentali cred că a sosit momentul să se concentreze pe frontul intern rusesc", iar "scopul este de a semăna panică și nemulțumire față de război", comentează acesta.

De asemenea, Konstantin Malofeev, un magnat naționalist, consideră că răspunsul corect al Rusiei ar fi să nu răspundă la scrisoare, ci să învingă Ucraina pe câmpul de luptă. Dacă Zelenski chiar ar fi dorit să-i transmită sau să-i propună ceva lui Putin, atunci ar fi făcut-o prin canale private, nu printr-o scrisoare publică, a mai remarcat Malofeev. "Dar Zelenski a dorit să facă un spectacol, o cascadorie publicitară", concluzionează el.

Bloggerii de război ruși au pus sub semnul întrebării, de asemenea, ce ar putea discuta Putin și Zelenski, având în vedere blocajul din negocierile de pace mediate de SUA.

Negocierile de pace rămân blocate

Ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri și a abordării modalităților de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuțiile au fost foarte tensionate și Rusia nu a cedat în fața cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Donețk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene și ce ar mai fi rămas sub control ucrainean în provincia Lugansk, a cărei ocupare completă a fost între timp revendicată de Rusia.

Dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susține că a priori va respinge cedarea Donbasului.