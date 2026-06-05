Donald Trump a declarat că o întâlnire între Putin și Zelenski ar fi „minunată”, după ce Zelenski a propus discuții directe cu Rusia și a oferit un armistițiu complet pe durata negocierilor.

Comentariul a venit după ce Trump a fost întrebat dacă Zelenski dorea să se întâlnească direct cu Putin pentru a „discuta despre sfârșitul războiului din Ucraina”, deoarece credea că Trump era prea ocupat cu războiul din Iran.

„Păi, nu știu. Mă bucur că poate vorbesc despre o întâlnire. Cred că am avut un rol important în asta”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval. „Dar cred că ar fi minunat dacă s-ar întâlni. Ar trebui să o facă”, a adăugat el.

Apelul lui Zelenski a venit la scurt timp după ce Putin a recunoscut că Rusia trebuie să-și consolideze sistemele de apărare aeriană în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene adânc în teritoriul rus, scrie Kyiv Post.

În scrisoarea deschisă, care depășește 1.800 de cuvinte, Zelenski face o evaluare directă a modului în care decurge războiul pentru Rusia, evidențiind eșecurile Moscovei și nemulțumirea tot mai mare a rușilor față de președintele lor. Totodată, el propune o întâlnire directă între cei doi lideri pentru a pune capăt conflictului, potrivit Sky News.

Zelenski începe prin a-l ironiza pe Putin, amintind de dronele ucrainene care „au făcut o vizită la deschiderea forumului din Sankt Petersburg, după ce au parcurs peste 1.000 de kilometri”, adăugând că această distanță „nu reprezintă limita capacităților noastre”.

Liderul ucrainean susține că Putin își pierde rapid sprijinul intern, iar rușii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de război, care aduce „tot mai multe consecințe negative” pentru Rusia.