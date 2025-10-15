Comisia Europeană a amendat Gucci și alte mărci cu 157 de milioane de euro pentru că au conspirat să țină prețurile ridicate

Mărcile de lux Gucci, Chloe și Loewe au fost amendate cu peste 157 de milioane de euro de către Comisia Europeană pentru că au conspirat împreună să mențină prețurile cât mai ridicate la produsele lor.

Comisia Europeană a anunțat că a amendat mărcile de lux Gucci, Chloe și Loewe cu peste 157 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE în materie de concurență, scrie Deutsche Welle.

Concret, cele trei mărci au conspirat pentru a menține prețuri umflate prin forțarea prețurilor la comercianții cu amănuntul.

Această practică reprezintă o încălcare a normelor UE în materie de concurență și afectează consumatorii, a precizat Executivul european.

Comisia Europeană a declarat că mărcile de lux sancționate au „restricționat capacitatea comercianților terți independenți cu care lucrează de a-și stabili propriile prețuri de vânzare cu amănuntul online și offline” prin dictarea unor prețuri minime de vânzare pentru produsele lor.

Mai mult, Comisia a precizat că acest comportamentul anticoncurențial al companiilor a dus la prețuri mai mari și la mai puține opțiuni pentru consumatori.

„Cele trei companii de modă au interferat cu strategiile comerciale ale comercianților lor cu amănuntul prin impunerea de restricții, cum ar fi obligarea lor să nu se abată de la prețurile de vânzare cu amănuntul recomandate, rate maxime de reducere și perioade specifice pentru vânzări”, a transmis Comisia într-un comunicat.

Ce venituri au Gucci, Chloe și Loewe

Kering, proprietarul Gucci, o multinațională franceză cu venituri raportate de 17,2 miliarde de euro în 2024, a declarat că ancheta UE a fost soluționată în strânsă cooperare între marcă și Comisie și că sancțiunea financiară a fost deja înregistrată în rezultatele grupului din primul semestru al anului 2025.

Richemont, holdingul elvețian care deține Chloe și LVMH, proprietarul Loewe, nu au comentat decizia Comisiei.

Richemont, care are investiții în diverse domenii, de la bijuterii la arme de foc, a raportat venituri anuale de 19,5 miliarde de euro în 2023.

Conglomeratul francez de bunuri de lux LHVM a raportat venituri de 84,7 miliarde de euro în 2024.

