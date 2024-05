BBC: Producătorii de parfumuri de lux L'Oréal și Estée Lauder folosesc copii de 5 ani pentru muncă. ”Nu valorează nimic”

Iasomia de anul trecut folosită de producătorii de parfumuri de lux Lancôme și Aerin Beauty a fost culeasă de minori, în condițiile în care toate mărcile de lux pretind că au toleranță zero față de munca copiilor, scrie BBC.

L'Oréal, proprietarul Lancôme, s-a declarat hotărâtă să respecte drepturile omului, în timp ce Estée Lauder, proprietarul Aerin Beauty, a precizat că și-a contactat furnizorii pentru lămurirea situației.

Iasomia folosită în parfumurile Lancôme Idôle L'Intense, respectiv Ikat Jasmine și Limone Di Sicilia pentru Aerin Beauty, provine din Egipt, care produce aproximativ jumătate din cantitatea mondială de flori de iasomie - un ingredient cheie al parfumului.

Specialiștii din industrie au spus pentru BBC că cele câteva companii care dețin mărcile de lux și-au restrâns bugetele, ceea ce duce la salarii foarte mici. În aceste condiții, culegătorii egipteni de iasomie spun că acest lucru îi obligă să-și implice copiii.

Raportorul special al ONU pentru formele contemporane de sclavie, Tomoya Obokata, s-a arătat șocată de dovezile BBC, care includ filmări sub acoperire în câmpurile de iasomie egiptene, în timpul sezonului de cules de anul trecut.

„Pe hârtie, ei promit atât de multe lucruri bune, cum ar fi transparența lanțului de aprovizionare și lupta împotriva muncii copiilor. Privind aceste filmări, ei nu fac însă decât lucrurile pe care au promis să nu le facă”.

Heba - care locuiește într-un sat din districtul Gharbia, inima regiunii de iasomie a Egiptului - își trezește familia la ora 03:00 noaptea, pentru a începe să culeagă florile înainte ca acestea să fie distruse de căldura soarelui.

Heba spune că are nevoie de cei patru copii ai săi - cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani - pentru a-l ajuta. La fel ca majoritatea culegătorilor de iasomie din Egipt, ea este cunoscută sub numele de „culegătoare independentă” și lucrează la o mică fermă. Cu cât ea și copiii ei pot culege mai multp iasomie, cu atât câștigă mai mult.

1,5 dolari pe zi pentru munca unei familii întregi, inclusiv a copiilor de 5 ani

În noaptea în care BBC a filmat-o, ea și copiii ei au reușit să culeagă 1,5 kg de flori de iasomie. După ce a plătit o treime din câștigurile ei proprietarului terenului, femeia a rămas cu aproximativ 1,5 dolari pentru munca ei și a întregii familii pe o noapte întreagă.

E mult mai puțin decât oricând înainte, având în vedere că inflația din Egipt este la un nivel record, iar culegătorii de iasomie trăiesc adesea sub pragul sărăciei.

Fiica lui Heba, Basmalla, în vârstă de 10 ani, a fost diagnosticată cu o alergie oculară severă. La un consult medical, medicul i-a spus ca îi va fi afectată vederea dacă va continua culesul iasomiei fără a trata inflamația.

Odată ce iasomia a fost culeasă și cântărită, este transferată prin puncte de colectare la una din fabricile locale care extrag ulei din flori - principalele trei fiind A Fakhry and Co, Hashem Brothers și Machalico. În fiecare an, fabricile sunt cele care stabilesc prețul pentru iasomia culeasă de oameni precum Heba.

Este greu de spus cu exactitate câți dintre cei 30.000 de oameni implicați în industria iasomiei din Egipt sunt copii. Dar, în vara lui 2023, BBC a filmat în această regiune și a vorbit cu mulți rezidenți care au spus că prețul scăzut pentru iasomie înseamnă că trebuie să-și includă copiii în munca lor.

BBC spune că a văzut în patru locații diferite un număr semnificativ de copii sub 15 ani care culegeau iasomie. La o fermă a fabricii Machalico munceau mulți copii cu vârste între 12 și 14 ani. Este ilegal ca oricine sub 15 ani să lucreze în Egipt între orele 19:00 și 07:00.

”Există o mare discordanță între prețurile discutate și cât este dat culegătorilor”

Fabricile exportă uleiul de iasomie către casele internaționale de parfumuri, unde sunt create parfumurile. Givaudan, cu sediul în Elveția, este una dintre cele mai mari și are o relație de lungă durată cu A Fakhry and Co.

Dar companiile de parfumuri de deasupra lor - care includ L'Oréal și Estée Lauder - sunt cele care dețin toată puterea, potrivit parfumierului independent Christophe Laudamiel și altor oameni din industrie.

Cunoscuți drept „maeștrii”, ei stabilesc un buget foarte strâns pentru casele de parfumuri, a spus el.

„Interesul maeștrilor este să aibă cel mai ieftin ulei posibil de pus în sticla de parfum”, pe care să-l vândă apoi la cel mai mare preț posibil, a spus declarat Laudamiel, care a petrecut ani de zile lucrând în interiorul uneia dintre casele de parfum.

„Ei de fapt nu stabilesc salariile culegătorilor, nici prețul real al iasomiei, pentru că sunt deasupra a tuturor acestor lucruri”, a explicat el.

Dar parfumierul spune că, din cauza bugetului mic pe care l-au stabilit, presiunea asupra salariilor trece către fabrici și, în cele din urmă, asupra culegătorilor.

„Există o mare discordanță între prețurile despre care se vorbește în discuțiile de marketing și ceea ce este de fapt dat culegătorilor”, a adăugat Laudamiel.

În materialele lor promoționale, casele de parfumuri descriu o imagine a practicilor etice de aprovizionare. Fiecare angajator din lanțul de aprovizionare a semnat, de asemenea, o scrisoare de angajament față de ONU, angajându-se să respecte orientările sale privind practicile de lucru sigure și eliminarea muncii copiilor.

Problema, potrivit unui director executiv al casei de parfumuri Givaudan, este lipsa de supraveghere pe care companiile de parfumuri o au asupra lanțurilor lor de aprovizionare.

”Oamenii care folosesc acest parfum să vadă în el durerea copiilor”

Givaudan, casa de parfumuri care produce Lancôme Idôle L'Intense, a descris investigația BBC ca fiind „profund alarmantă”, adăugând că „trebuie să continuăm să luăm măsuri pentru a elimina complet riscul muncii copiilor”.

Firmenich, casa de parfumuri care produce Ikat Jasmine și Limone Di Sicilia pentru Aerin Beauty și obținut în vara anului 2023 iasomie de la fabrica Machalico, a spus că acum folosește un nou furnizor în Egipt. Și a adăugat că „va sprijini inițiativele care încearcă să abordeze în mod colectiv această problemă cu partenerii din industrie și fermierii locali de iasomie”.

L'Oréal a transmis că ”s-a angajat în mod activ să respecte cele mai protectoare standarde recunoscute la nivel internațional în ceea ce privește drepturile omului”, adăugând că „nu a solicitat niciodată caselor de parfum să scadă prețul pieței pentru ingrediente în detrimentul fermierilor. Știm că în anumite părți ale lumii în care își desfășoară activitatea furnizorii L'Oréal există riscuri ca angajamentele noastre să nu fie respectate”.

Și Estée Lauder a reacționat: „Credem că drepturile tuturor copiilor ar trebui protejate. Și am contactat furnizorii noștri pentru a investiga această problemă foarte serioasă. Recunoaștem mediul socio-economic complex din jurul lanțului local de aprovizionare cu iasomie și luăm măsuri pentru obține o mai bună transparență și să lucreze pentru îmbunătățirea mijloacelor de trai ale comunităților de aprovizionare”.

Înapoi în Egipt, culegătoarea de iasomie Heba plătită cu 1,5 dolari pe zi a fost șocată când i s-a spus care este prețul parfumului pe piața internațională. „Oamenii de aici nu valorează nimic”, a spus ea.

„Nu mă deranjează că oamenii folosesc parfum, dar vreau ca cei care folosesc acest parfum să vadă în el durerea copiilor. Și să vorbească”.

