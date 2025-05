„Războinica” Laura Loomer, una dintre cele mai fervente susținătoare ale lui Trump, îl atacă pe președinte și politica MAGA

Activista de extremă-dreapta, care a evoluat de la o agitatoare online la un autoproclamat consilier prezidenţial, Loomer a fost mult timp unul dintre cei mai fervenţi susţinători ai preşedintelui Donald Trump.

Cu toate acestea, de curând arată tot mai des că este în dezacord cu Casa Albă, intrând în conflict cu administraţia atât cu privire la politici, cât şi la alegerile de personal pe care le consideră contrare mişcării MAGA, relatează Reuters.

În ultimele săptămâni, Loomer l-a criticat pe noul papă, a organizat o campanie împotriva lui Casey Means, aleasă de Trump pentru funcţia de chirurg general (principala voce pe probleme de sănătate publică din SUA - n.r.) , a criticat-o pe Pam Bondi, procurorul general, şi s-a opus zgomotos acţiunilor diplomatice ale lui Trump în timpul turneului său în Orientul Mijlociu.

Dacă Loomer ar fi fost doar o simplă activistă online pusă pe scandal, fricţiunea cu Casa Albă probabil că nu ar fi contat. Dar cu 1,6 milioane de urmăritori pe X şi cu propriul ei program săptămânal care atrage mii de telespectatori, Loomer poate pretinde că vorbeşte în numele „credincioşilor” MAGA şi, la rândul său, poate influenţa modul în care aceştia privesc performanţa preşedintelui şi a administraţiei sale.

Loomer a declarat că este de datoria ei să îl ţină pe Trump pe drumul cel bun. Ea a intrat şi a ieşit din cercul interior al preşedintelui şi a pretins că este responsabilă pentru concedierea consilierului pentru securitate naţională Mike Waltz şi a altor consilieri.

„Ceea ce o face mai periculoasă decât alte persoane este faptul că pare în mod clar să aibă urechea lui Trump”, a declarat Peter Montgomery, care urmăreşte mişcările conservatoare pentru grupul de advocacy liberal People For the American Way.

Loomer nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea Reuters, dar a spus clar cum îşi vede rolul în timpul emisiunii sale video online, la începutul acestei luni. „Nu lucrez pentru preşedintele Trump. Nu sunt plătită de preşedintele Trump. Nu sunt în Casa Albă a lui Trump”, a declarat Loomer în timpul emisiunii sale. „Nici măcar nu am fost în campania lui Trump. Şi totuşi, simt că în fiecare zi este o muncă cu normă întreagă doar pentru a mă asigura că preşedintele este protejat şi că primeşte informaţiile pe care trebuie să le primească”, a explicat ea.

UN INFLUENCER AL CASEI ALBE?

Loomer s-a întâlnit luna trecută cu Trump la Casa Albă, după care Trump a concediat imediat mai mulţi oficiali din domeniul securităţii naţionale despre care Loomer a afirmat că erau neloiali. Trump a negat ulterior că Loomer ar fi fost motivul.

La scurt timp după aceea, Waltz însuşi a fost concediat, mişcare în spatele căreia Loomer a susţinut, din nou, că s-ar afla ea.

Casa Albă susţine însă că Loomer nu este consilier prezidenţial, nici neoficial, nici de altă natură. Ea nu are permis de intrare în complex, a declarat un oficial al Casei Albe, şi nu sunt planificate alte întâlniri cu ea.

Autoproclamată „islamofobă”, care a susţinut ani de zile că atacurile de la 11 septembrie 2001 au fost comise din interior, Loomer are o istorie de acţiuni provocatoare şi de autopromovare, inclusiv încătuşarea ei la sediul Twitter din New York în 2018, după ce platforma i-a interzis accesul pentru discurs instigator la ură. Alţi susţinători ai lui Trump, cum ar fi reprezentanta SUA Marjorie Taylor Greene, au denunţat remarcile ei ca fiind „rasiste, pline de ură” şi nereprezentative pentru mişcarea MAGA.

În septembrie anul trecut, în timpul campaniei prezidenţiale, Loomer a călătorit cu avionul lui Trump la dezbaterea cu adversara sa Kamala Harris şi apoi a fost alături de acesta când a comemorat atacurile din 11 septembrie la New York, stârnind indignarea criticilor şi îngrijorare în cadrul campaniei. Anterior, ea afirmase că la „Casa Albă ar mirosi a curry” dacă Harris, care este de origine indiană, ar fi aleasă.

INTRĂ ÎN CONFLICT CU ADMINISTRAŢIA

Trump a numit-o apoi o „persoană puternică” şi un „spirit liber”. Dar Loomer a devenit din ce în ce mai critică la adresa administraţiei lui Trump, dacă nu chiar a preşedintelui.

Ea s-a certat online cu Elon Musk, consilier de top al lui Trump, pe tema vizelor pentru forţa de muncă calificată.

Ea a susţinut în mod repetat că angajaţii administraţiei sunt supuşi unui control necorespunzător.

Când Trump l-a lăudat pe noul papă, Leon al XIV-lea, Loomer l-a criticat pe pontif ca fiind „anti-MAGA” şi marxist.

Ea şi-a exprimat consternarea săptămâna trecută când Trump a anunţat că ridică sancţiunile economice împotriva Siriei şi când a încheiat un acord de investiţii cu Qatarul, pe care îl acuză că finanţează demonstraţiile pro-palestiniene din Statele Unite. Qatarul este un susţinător de lungă durată al Hamas, dar nu există dovezi directe care să îl lege de finanţarea protestelor.

Loomer a dispreţuit posibilitatea ca Trump să accepte un avion 747 de lux de la guvernul Qatarului. „Îl iubesc pe preşedintele Trump. Aş încasa un glonţ pentru el”, a scris Loomer pe X. Dar „nu putem accepta un „cadou” de 400 de milioane de dolari de la jihadişti în costum” - a spus ea.

Trump a spus că avionul va fi dat ţării, nu lui.

Ea a continuat apoi cu atacuri la adresa lui Bondi pentru ceea ce spune că este eşecul acesteia de a curăţa Departamentul de Justiţie.

Luni, ea a apărut la emisiunea fostului consilier al lui Trump, Steve Bannon, şi a susţinut că ştia de un an că fostul preşedinte Joe Biden era bolnav în fază terminală. Biroul lui Biden a anunţat duminică că acesta are cancer avansat la prostată.

Bannon, care se consideră, de asemenea, conştiinţa bazei MAGA, a numit-o pe Loomer „luptătoare în războiul informaţional”.

Dar cea mai mare bătaie de cap a Casei Albe ar putea fi cruciada lui Loomer de a deraia nominalizarea lui Casey Means ca chirurg general al lui Trump. În numeroase postări, Loomer a susţinut că Means, expertă în wellness care a absolvit facultatea de medicină, dar nu are licenţă pentru a practica medicina, nu este calificată pentru această funcţie. „Vreau să ştiu care dintre geniile preşedintelui Trump a ales o femeie care vorbeşte literalmente cu copacii şi cu mediumuri spirituale”, a postat Loomer pe X în ziua în care Means a fost nominalizată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: