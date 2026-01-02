Sărutul explicat de știință: hormonii, emoțiile și efectele asupra corpului. Ce se întâmplă cu corpul tău când săruți

Sărutul este una dintre cele mai benefice componente pentru sănătatea fiziologică, îmbunătățește starea de spirit și adâncește intimitatea într-o relație.

Organismul începe să se excite, apar furnicături și o stare de activare, iar în creier sunt eliberate cantități mari de „hormoni ai fericirii”. Apare senzația că atingerea buzelor îți taie respirația. Iată ce se întâmplă în corpul tău când săruți pe cineva și de ce ar trebui să o faci mai des.

Ce se întâmplă în corp atunci când săruți pe cineva

Sărutul are efecte benefice asupra organismului, contribuie la o stare de bine și consolidează apropierea într-o relație.

În clipa în care are loc contactul dintre buze și limbă, corpul răspunde imediat la stimulul intens. Se declanșează o reacție fiziologică: apare starea de excitare, senzația de furnicături și activarea organismului, iar creierul eliberează cantități crescute de hormoni asociați cu plăcerea.

Pe măsură ce nivelul hormonilor crește, starea de spirit se îmbunătățește vizibil, lăsând o senzație de bine accentuată. Este o stare de energie pozitivă bruscă, în care nimic nu pare să te afecteze.

Sărutul nu este benefic doar pentru relație, ci și pentru dispoziție. Are efecte asupra imunității și este o formă de conectare cu partenerul. De asemenea, arde aproximativ 1,5 calorii pe minut.

Un sărut pasional sau o sesiune prelungită de sărutări poate avea efecte intense. Stimulează corpul în multiple moduri benefice pentru sănătatea generală: fizic, mental, emoțional și psihologic.

Corpul are un moment de reacție intensă și apare dorința de a continua. Sărutul este mai intim decât intimitatea în sine.

Beneficiile sărutului

Sărutul ajută la determinarea compatibilității

În momentul în care săruți pe cineva, fie apare o reacție puternică, fie nu simți nimic.

Sărutul este un instrument eficient pentru a evalua dacă există atracție între două persoane. Corpul transmite instant semnale către creier pentru a evalua compatibilitatea, pe baza stimulilor senzoriali.

Încă de la naștere, buzele și limba sunt folosite pentru a evalua ce este plăcut sau neplăcut. Gura este extrem de sensibilă, iar papilele gustative ajută la diferențierea gusturilor și temperaturilor. Sărutul este un mecanism natural de selecție a partenerului, conform yourtango.

Sărutul îmbunătățește starea de spirit

Contactul fizic la nivelul buzelor activează creierul. Acesta răspunde prin eliberarea oxitocinei, dopaminei și serotoninei, hormoni asociați cu starea de bine.

Atunci când nivelul acestor hormoni crește, dispoziția se îmbunătățește. În zilele dificile, sărutul poate contribui la o stare emoțională mai bună.

Sărutul poate susține sistemul imunitar

Cercetările arată că stimularea salivei reduce bacteriile dăunătoare din cavitatea bucală. Eliminarea acestora ajută la menținerea unui mediu oral sănătos și poate contribui la protecția împotriva virusurilor. Este un mecanism natural de apărare împotriva germenilor.

Sărutul crește intimitatea și atașamentul

Atunci când buzele se întâlnesc, corpul recunoaște acest gest ca pe un semnal de atașament. Apare dorința de apropiere, conexiune și siguranță.

Creierul uman este programat să caute legături emoționale. Sărutul pasional activează nevoia de apropiere și comunică acceptare și dorință de intimitate. Este un comportament nonverbal care transmite interes și atracție.

Sărutul reduce stresul

După o zi solicitantă, nivelul de cortizol crește. Sărutul poate contribui la reducerea acestuia.

Pe măsură ce adrenalina este eliberată, nivelul de stres începe să scadă. Un sărut de întâmpinare poate reduce tensiunea acumulată.

Sărutul crește stima de sine

Sărutul poate îmbunătăți încrederea în sine și sentimentul de siguranță într-o relație. Un sărut de „bun venit” sau „la revedere” poate induce o stare de conectare și stabilitate emoțională.

Sărutul poate contribui la un aspect mai tânăr

În timpul unui sărut intens sunt activați până la 34 de mușchi faciali. Acest lucru poate contribui la tonifierea feței și a liniei maxilarului. Starea de bine se reflectă și în expresia feței. O dispoziție pozitivă este asociată cu un aspect mai tânăr.

Sărutul crește fluxul sanguin și senzația de intimitate

Sărutul intensifică dorința de apropiere. Corpul reacționează prin creșterea fluxului sanguin și a sensibilității. Este un stimul care poate duce natural la o conexiune mai profundă.

Este un mecanism de conectare socială

Apropierea fizică favorizează încrederea. Sărutul presupune împărtășirea spațiului personal și deschiderea către o relație mai profundă. Stimulează gândurile pozitive și îmbunătățește relaționarea la nivel intim. Poate fi o formă de comunicare atunci când cuvintele lipsesc.

Contactul fizic inițiat prin sărut are efecte asupra corpului care depășesc așteptările și contribuie la starea generală de bine.

Principalii hormoni implicați în sărut

Atunci când săruți pe cineva de care ești atras, creierul eliberează două substanțe chimice importante: dopamina și serotonina

Imaginează-ți că ai susținut un examen fără să înveți prea mult și afli că ai luat nota maximă. Acea stare intensă de satisfacție este dată de dopamină. Dopamina este responsabilă de senzația de entuziasm și recompensă.

Serotonina ajută la echilibrarea stării de spirit și induce o senzație de calm și conexiune.

În fazele timpurii ale atracției, nivelul serotoninei poate scădea. De aceea pot apărea gânduri obsesive sau dificultăți în a nu te gândi constant la cealaltă persoană. Pe măsură ce relația evoluează, nivelurile de serotonină se stabilizează, contribuind la un echilibru emoțional mai bun.

Serotonina completează efectele dopaminei, susținând îmbunătățirea stării generale și a bunăstării emoționale în timpul sărutului.

Sărutul stimulează eliberarea acestor substanțe la nivel cerebral, ceea ce explică senzația intens plăcută și efectul emoțional reconfortant. Nu este vorba doar de contact fizic; sărutul favorizează apropierea, construiește încrederea și întărește legătura dintre parteneri.

De asemenea, poate declanșa excitația sexuală, pregătind creierul și corpul pentru intimitate. Sărutul este perceput ca plăcut deoarece reprezintă modul creierului de a semnala continuarea acestui tip de stimulare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













