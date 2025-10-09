Cod roșu de ploi abundente în regiunea Murcia, Spania. MAE a emis o avertizare de călătorie pentru români

Stiri externe
09-10-2025 | 19:09
ploi frig

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetăţenii români aflaţi, în tranzit sau care urmează să călătorească în Spania că, pentru ziua de vineri, a fost emis un cod roşu de ploi abundente în regiunea Murcia.

autor
Aura Trif

Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi, Agenţia Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) şi Centrul de Coordonare a Urgenţelor (CCE) au emis o avertizare de cod roşu, estimându-se că precipitaţiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore în Campo de Cartagena y Mazarron-Murcia şi pot provoca inundaţii.

Recomandări pentru români

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Almeria: +34 950 625 963; +34 950 624 769, +34 950 172 725, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://almeria.mae.ro, https://www.mae.ro.

Citește și
Criminal spania
Un român condamnat pentru omor în Spania se ascundea „la vedere” în Dolj. Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit”
Ce au descoperit polițiștii după ce au văzut un român când ieșea dintr-un garaj din Milano. VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: Spania, MAE, cod rosu, romani, ploi,

Dată publicare: 09-10-2025 19:09

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
România ar putea deveni al treilea cel mai mare producător de orez din Europa, însă suprafețele cultivate sunt prea puține
Stiri Diverse
România ar putea deveni al treilea cel mai mare producător de orez din Europa, însă suprafețele cultivate sunt prea puține

România ar putea deveni al treilea cel mai mare producător de orez din Europa, după Spania și Italia. Dar folosim doar 2.500 de hectare pentru aceste culturi, deși avem disponibile suprafețe chiar de sute de ori mai mari.

Un român condamnat pentru omor în Spania se ascundea „la vedere” în Dolj. Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit”
Stiri actuale
Un român condamnat pentru omor în Spania se ascundea „la vedere” în Dolj. Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit”

La 25 de ani de la o crimă teribilă, petrecută în Spania, unul dintre suspecţi, un român, a fost capturat în Dolj.

Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Spania. Risc de fenomene extreme în Valencia, Castellon și Alicante
Stiri externe
Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Spania. Risc de fenomene extreme în Valencia, Castellon și Alicante

MAE îi avertizează pe românii aflați sau care călătoresc în Comunitatea Valenciană, Spania, asupra unui cod portocaliu de ploi abundente și grindină.

Recomandări
Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum
Stiri actuale
Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat joi aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri ar fi acuzat probleme medicale.

Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Octombrie 2025

47:52

Alt Text!
La Măruță
09 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28