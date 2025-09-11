Prima discuție Hegseth–Dong Jun: SUA nu caută conflict cu China, dar își vor apăra interesele în Asia-Pacific

11-09-2025 | 16:06
china, taiwan, sua
Getty

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa discuţie cu omologul chinez şi a subliniat că Statele Unite nu caută conflictul cu China, dar îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific, a anunţat miercuri Pentagonul.

autor
Vlad Dobrea

Şi secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul chinez de externe Wang Yi despre probleme globale şi regionale, în continuarea întâlnirii pe care cei doi au avut-o în Malaezia în acest an, relatează Reuters.

China este principalul rival geopolitic al Washingtonului, iar Hegseth a provocat furia Beijingului în luna mai, când a îndemnat aliaţii regionali să cheltuiască mai mult pentru apărare, după ce a avertizat asupra ameninţării „reale şi potenţial iminente” din partea Chinei.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că Hegseth şi ministrul chinez al apărării, amiralul Dong Jun, au purtat marţi o discuţie „sinceră şi constructivă”.

„Secretarul Hegseth a clarificat că Statele Unite nu caută conflictul cu China şi nici nu urmăresc schimbarea regimului sau izolarea RPC (Republica Populară Chineză)”, a spus el. „În acelaşi timp, însă, el a transmis în mod direct că SUA au interese vitale în Asia-Pacific, teatru de operaţiuni prioritar, şi că vor proteja cu hotărâre aceste interese”, a punctat oficialul Departamentului de Război. Parnell a mai declarat că cei doi au convenit să poarte discuţii suplimentare.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ordonat Departamentului Apărării să-şi schimbe numele în Departamentul de Război, o schimbare care va necesita o acţiune din partea Congresului. Noua denumire s-ar aplica şi lui Hegseth, titlul său devenind „secretar al războiului”.

Discuţiile dintre cei doi şefi ai apărării intervin după fastuoasa paradă militare de săptămâna trecută, la care liderul chinez Xi Jinping a fost gazdă pentru omologii săi rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un, stârnind îngrijorarea unor lideri mondiali că asistă la o schimbare geopolitică importantă, deşi unii experţi pun la îndoială acest lucru.

Trump a reacţionat spunând că Xi, Putin şi Kim conspiră împotriva lui. Un oficial american a declarat că Trump era „dezamăgit să vadă că unele ţări se aliază cu chinezii” şi a promis că „America va reevalua” situaţia.

Agenţia de ştiri de stat chineză Xinhua a precizat că videoconferinţa de marţi a avut loc la cererea lui Hegseth. Potrivit Xinhua, Dong l-a îndemnat pe Hegseth să menţină comunicarea şi o atitudine deschisă şi să promoveze relaţii militare stabile şi pozitive, bazate pe „respect reciproc, coexistenţă paşnică şi respect reciproc”.

Xinhua l-a citat, de asemenea, pe Dong spunând că China se angajează să colaboreze cu ţările din regiune pentru a menţine pacea şi stabilitatea în Marea Chinei de Sud, o cale navigabilă strategică asupra căreia China şi alte state au pretenţii rivale, şi că se opune „încălcării şi provocării anumitor ţări şi incitării deliberate a ţărilor care nu se află în regiune”.

DISCUŢIE ÎNTRE ŞEFII DIPLOMAŢIEI

 

Departamentul de Stat a anunţat, la rândul său, că secretarul de stat american Marco Rubio a discutat miercuri cu ministrul chinez de externe Wang Yi, în continuarea întâlnirii lor din iulie din Malaezia, iar cei doi au subliniat, de asemenea, „importanţa unei comunicări deschise şi constructive pe o serie de probleme bilaterale”.

Întâlnirea din iulie a fost descrisă de ambele părţi la momentul respectiv ca fiind pozitivă şi constructivă, în ciuda tensiunilor legate de ofensiva tarifară globală a lui Trump, în care China a fost o ţintă majoră. Rubio a declarat la momentul respectiv că şansele ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească cu preşedintele chinez Xi Jinping sunt mari.

În august, Washingtonul şi Beijingul au prelungit armistiţiul parţial cu 90 de zile, evitând aplicarea unor taxe şi mai mari, dar marţi Trump a îndemnat oficialii UE să impună Chinei tarife de până la 100% ca parte a unei strategii de a exercita presiuni asupra lui Putin în legătură cu războiul din Ucraina, potrivit unui oficial american şi unui diplomat al UE. China şi India sunt principalii cumpărători de petrol rusesc şi, ca atare, joacă un rol vital în menţinerea economiei Rusiei pe linia de plutire, în timp ce aceasta continuă să urmărească invazia extinsă în Ucraina, care a început în 2022.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, China, Pentagon, interese,

Dată publicare: 11-09-2025 16:06

