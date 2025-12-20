”Circul anual al lui Putin”. Minciuni, dispreț și amenințări furioase de război – ”cadoul” de Crăciun al Rusiei pentru Europa

„Circul anual al lui Putin a dus pe noi culmi distorsionarea adevărului”. Așa rezumă comentatorii occidentali tradiționala conferință de presă susținută de președintele rus.  

Putin a privit înapoi cu mânie și a confirmat că nu concepe decât o pace în termenii lui, spun jurnaliștii CNN, neîncrezători într-un rezultat al viitoarelor discuții din Miami dintre diplomați ruși, americani, europeni și ucraineni.

Ca de fiecare dată, sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri a lui Vladimir Putin i-a oferit liderului rus o platformă pentru a distorsiona adevărul.

Folosind întrebări adresate de corespondenți militari, veterani și chiar de văduva unui soldat, Putin a spus că, în ceea ce îl privește, războiul din Ucraina decurge conform planului, iar orice probleme sunt rezultatul „birocrației excesive”.

Yulia Sirko, parlamentar ucrainean: ”O dată pe an, (Putin) produce acest șuvoi de „fake news”. Cred că e al treilea an la rând când anunță că rușii au ocupat Pokrovsk și Kupiansk, dar aceste orașe sunt încă sub control ucrainean. Este doar propagandă destinată națiunii ruse, mesajul fiind „pentru asta aveți de tolerat scăderea nivelului de trai”. Fiindcă foarte mulți bani sunt destinați războiului”.

Conferinta de presă la care au participat aprope 700 de jurnaliști a fost presărată de izbucniri de mânie la adresa liderilor europeni.

”Vom spulbera aceste amenințări”

Putin a vorbit despre perspectiva unui ”conflict armat pe scară largă” în cazul în care va fi impusă o blocadă enclavei rusești Kaliningrad.

Vladimir Putin: ”Vom spulbera aceste amenințări. Toată lumea trebuie să înțeleagă că asemenea acțiuni vor antrena o escaladare precedent a conflictului, la un cu totul alt nivel, extinzându-le la conflict armat generalizat”.

Lituania a evocat posibilitatea de a opri tranzitul către și dinspre Kaliningrad din cauza incidentelor care implică baloane folosite pentru contrabandă de catre cetateni din Belarus. De asemenea, un înalt responsabil militar de la Varșovia a declarat recent că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze în enclavele rusești – inclusiv Kaliningrad – dacă Polonia ar fi atacată.

Și ministrul rus de Externe i-a atacat pe europeni, în condițiile în care duminică, la Miami, în Statele Unite, emisarii americani vor avea o nouă rundă de discuții la care participă consilierul lui Putin și diplomați europeni și ucraineni.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: ”Nu avem nevoie de ajutorul Europei. Ar fi mai bine ca europenii să nu intervină (în discuțiile de pace). În cazul acesta, sunt convins că lucrurile vor ieși bine”.

Cinismul lui Putin: ”Am putea să ne abținem de la atacuri adânc în teritoriul ucrainean”

Marco Rubio, U.S. Secretary of State: ”Războaiele se termină fie când una dintre părți capitulează, fie printr-o înțelegere negociată. Nu anticipăm că vreuna dintre tabere s-ar preda în viitorul apropiat, iar pentru un acord negociat e nevoie ca ambele tabere să se aleagă cu ceva, dar și să accepte unele concesii. Încercăm să ne dăm seama în ce privințe ar putea ceda Rusia și ce se așteaptă să primească în schimb. Și ce poate da și primi Ucraina. Cred că am făcut progrese, dar mai este mult de muncă. Și, evident, cele mai complicate subiecte (de negociat) sunt lăsate la urmă”.

Cât despre apelurile în favoarea unui armistițiu imediat și necondiționat, Putin a declarat că armata rusă și-ar putea opri bombardamentele doar pe durata desfășurării unui scrutin prezidențial în Ucraina.

Vladimir Putin: ”Am putea să ne abținem de la atacuri adânc în teritoriul ucrainean în ziua alegerilor”.

La scurt timp după conferința de presă, un nou atac rusesc asupra Odesei a lăsat în urmă 8 morți, zeci de răniți și distrugeri ale infrastructurii portuare.

Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami

