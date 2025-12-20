Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

Vladimir Putin a lansat o nouă amenințare directă Europei, căreia i-a transmis că va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia. În stilul caracteristic, însă, președintele rus a transmis că Moscova vrea, de fapt, pace.

”Europa va dispărea treptat dacă nu cooperează cu Federația Rusă”, a declarat Vladimir Putin în conferința de sfârșit de an organizată vineri la Moscova, potrivit Hirado, agenție de stat maghiară.

”Dacă Rusia și Europa și-ar uni forțele, PIB-ul nostru combinat în termeni de paritate a puterii de cumpărare ar fi mai mare decât cel al Statelor Unite. Dacă ne-am uni și ne-am completa capacitățile, am prospera, în loc să ne războim unii cu alții”, a adăugat Putin.

El a reamintit că fostul cancelar german Helmut Kohl a declarat în 1993: ”Viitorul Europei, dacă continentul dorește să supraviețuiască ca centru independent de civilizație, trebuie împărtășit cu cel al Rusiei, deoarece se completează în mod natural reciproc”.

Putin a alternat, în stilul caracteristic, amenințările cu declarații liniștitoare de pace. Potrivit acestuia, Rusia este pregătită să pună capăt conflictului din Ucraina dacă vor fi eliminate cauzele crizei.

”Suntem pregătiți și dispuși să rezolvăm acest conflict prin mijloace pașnice, pe baza principiilor pe care le-am subliniat în iunie anul trecut la Ministerul rus de Externe, precum și pe baza eliminării cauzelor crizei”, a spus Putin, exprimându-și opinia că Ucraina nu este pregătită pentru negocieri de pace.

Potrivit liderului de la Kremlin, cauzele conflictului din Ucraina trebuie eliminate pentru ca o situație similară să nu se mai repete în viitor și pentru ca pacea să fie ”pe termen lung, durabilă și stabilă”.

”Suntem gata să încetăm imediat aceste ostilități dacă sunt asigurate condiții de securitate pentru Rusia pe termen mediu și lung”, a subliniat el, completând că Moscova ”este dispusă să coopereze cu Europa și Statele Unite pe baza egalității și respectului reciproc”, iar Rusia dorește să trăiască în pace și fără războaie.

Putin spune că sunt 700.000 de soldați ruși pe frontul din Ucraina

A trecut însă imediat la alte amenințări, promițând că, ”dacă vor apărea amenințări la adresa regiunii Kaliningrad, atunci Rusia le va distruge”. ”Măsuri de acest fel vor duce pur și simplu la o escaladare fără precedent a conflictului”, a avertizat el.

Putin a revenit apoi rapid la un ton împăciuitor, anunțând că ”Rusia este pregătită să ia în considerare abținerea de la atacuri asupra zonelor mai adânci ale Ucrainei în ziua alegerilor ucrainene”. El a subliniat că puterea ucraineană nu poate fi legitimă fără alegeri, iar Rusia are dreptul să ceară ca, în cazul în care vor avea loc alegeri în Ucraina, cetățenii ucraineni care locuiesc pe teritoriul său – despre care crede că sunt între 5 și 10 milioane – să poată participa la alegeri.

Situația de pe front ar trebui să oblige autoritățile ucrainene să pună capăt conflictului prin mijloace pașnice, a mai spus Putin. El a afirmat că, de la eliberarea regiunii Kursk din Rusia, inițiativa militară se află în mâinile armatei ruse, care atacă de-a lungul întregii linii a frontului, uneori mai rapid, alteori mai lent.

Vladimir Putin a declarat că în prezent există 700.000 de soldați ruși în zona de „operațiuni speciale” și că peste 400.000 dintre aceștia au fost înrolați în armata rusă în acest an. Liderul de la Kremlin a recunoscut că armata rusă are o lipsă de drone grele, dar a susținut că are un avantaj general în ceea ce privește vehiculele aeriene fără pilot.

Putin: ”Dumnezeu are întotdeauna grijă de Rusia”

Pe de altă parte, Putin a avertizat că ar putea submina încrederea în UE dacă uniunea folosește restanțele Rusiei pentru a finanța Ucraina.

”Furtul este o însușire secretă a proprietății, iar ceea ce încearcă să ne facă în mod deschis este un jaf. Dar de ce nu este posibil să se comită acest jaf? Pentru că consecințele pentru tâlhari pot fi grave”, a spus Putin.

El a indicat că Rusia își va apăra interesele în instanță și a subliniat că măsura ar zdruncina încrederea țărilor producătoare de petrol care și-au plasat zăcămintele în Europa. Putin a adăugat că sumele restante vor trebui returnate.

Putin a reiterat că Rusia a depus anterior cereri de aderare la NATO. „Am cooperat cu NATO, deși ne doream nu doar cooperare, ci și apartenența directă – odată Uniunea Sovietică, apoi mai târziu Federația Rusă. Dar în ambele cazuri ne-am dat seama că nu contau pe noi acolo”, a declarat președintele rus.

Vladimir Putin a mai spus, printre altele, că el crede că Dumnezeu are întotdeauna grijă de Rusia și că există „dragoste la prima vedere” .

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













