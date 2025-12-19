„De ce ruşii obişnuiţi trăiesc mai prost decât oamenii din Papua Noua Guinee?”. Întrebări incomode pentru Vladimir Putin

Ampla conferinţă anuală de presă a preşedintelui rus, Vladimir Putin, desfăşurată vineri, a fost presărată cu momente bizare şi cu replici tăioase venite din partea ruşilor obişnuiţi, care şi-au exprimat frustrările prin mesaje text nefiltrate, relatează

Aşa cum era de aşteptat, tema dominantă a fost războiul Rusiei din Ucraina, însă Putin a răspuns şi la o serie de întrebări neobişnuite din partea oamenilor de rând, care au profitat de ocazia anuală de a-l chestiona pe şeful statului pe orice subiect în cadrul acestui eveniment-maraton.

O femeie pe nume Cristina l-a întrebat pe Putin despre extratereştri din spaţiul cosmic, iar un băiat a vrut să ştie dacă preşedintele se plimbă incognito prin Moscova pentru a afla ce se întâmplă. Acestuia, Putin i-a răspuns că da, uneori.

Un bărbat a spus că Rusia ar trebui să ridice un monument poetului persan Omar Khayyam. "Este o idee bună. Cu siguranţă ne vom gândi la asta", a spus liderul de la Kremlin.

Kirill Bajanov, un student de 23 de ani care purta o papion roşu şi o floare la rever, i-a cerut în direct iubitei sale Olga, care, potrivit lui, se uita la televizor, să se căsătorească cu el.

Comentarii sarcastice au rulat pe ecran

Kremlinul prezintă acest eveniment anual, care durează de obicei cel puţin patru ore, drept o dovadă că Putin este atent la preocupările oamenilor obişnuiţi şi dispus să răspundă la întrebări pe orice temă.Potrivit Kremlinului, peste 2,5 milioane de întrebări au fost trimise pentru ediţia din acest an de către persoane din întreaga Rusie.

Întrebările selectate au fost adresate lui Putin de moderatori sau de persoane din publicul prezent în sală, care încercau să-i atragă atenţia fluturând pancarte. Însă, din când în când, comentarii sarcastice au apărut pe un ecran mare din sală, afişând mesaje text primite şi destinate preşedintelui în cadrul evenimentului "Linia Directă".

"Nu o linie directă, ci un circ", spunea unul dintre aceste mesaje. Un altul, folosindu-i prenumele şi patronimicul, suna astfel: "Vladimir Vladimirovici, e deja vineri, putem scoate băutura?" Autorii a cel puţin două mesaje se plângeau de întreruperi ale conexiunii la internet, iar unul se referea la culoarea ruginie a apei de la robinet din oraşul Saransk. Un alt mesaj critica autoritatea rusă de supraveghere a comunicaţiilor, Roskomnadzor, care a blocat sau a limitat accesul la platforme tehnologice străine, inclusiv WhatsApp, YouTube, Snapchat şi aplicaţia de jocuri Roblox. "Blocaţi chiar Roskomnadzor-ul!", a scris autorul mesajului.

Un mesaj, făcând aluzie la starea economiei Rusiei, întreba de ce ruşii obişnuiţi trăiesc mai prost decât oamenii din Papua Noua Guinee.

Un altul, referindu-se la partidul de guvernământ Rusia Unită al lui Putin, spunea: "Uitându-ne la viaţa din ţară, este ciudat că (acesta) câştigă majoritatea la alegeri! Poate că alegerile sunt o ficţiune?".

Kremlinul nu a comentat imediat apariţia unor astfel de mesaje la un eveniment atent planificat, urmărit de milioane de ruşi. Putin nu a făcut nicio referire la ele.

