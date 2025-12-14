Cine stă în spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. Autorul noii strategii radicale de securitate naţională a SUA

14-12-2025 | 09:57
Donald Trump
Getty Images

Cum se creează un manifest de politică externă pentru un preşedinte american care conduce din instinct? Proiectul i-a revenit lui Michael Anton, pe care oficialii l-au numit autorul principal al noii strategii radicale de securitate naţională a SUA.

autor
Alexandru Toader

Documentul a şocat aliaţii SUA, avertizând că imigraţia în Europa va duce la „dispariţia civilizaţiei”, reînviind doctrina Monroe în emisfera vestică şi reducând responsabilitatea SUA în competiţia pentru putere cu China şi Rusia, relatează corespondentul The Guardian la Washington.

Michael Anton, fostul director de planificare politică al Departamentului de Stat, a atras atenţia în 2016 când a comparat alegerile iminente cu un avion deturnat, în care conservatorii trebuie să zguduie radical politica SUA şi să respingă poziţiile pro-imigraţie care erau „semnul unui partid, al unei societăţi, al unei ţări, al unui popor, al unei civilizaţii care vrea să moară”.

„2016 sunt alegerile zborului 93: atacaţi cabina de pilotaj sau veţi muri”, a scris el sub un pseudonim referindu-se la unul dintre avioanele deturnate în atacurile de la 11 septembrie 2001. „Pentru a completa metafora: o preşedinţie a lui Hillary Clinton este o ruletă rusească cu un semi-automat. Cu Trump, cel puţin poţi învârti cilindrul şi să-ţi încerci norocul”, a explicat Anton.

Nu este de mirare, aşadar, că recentul document al noii strategii radicale de securitate naţională (NSS), de obicei un document greoi, împovărat de limbajul birocratic atent măsurat, a avut un impact fulminant, notează corespondentul The Guardian, Andrew Roth. Deşi a supravieţuit unui proces birocratic întortocheat, de la Departamentul de Stat până la consilierii superiori ai lui Trump, şi a fost publicat fără prea multă vâlvă săptămâna trecută, unele dintre recomandări erau suficient de radicale încât să-i determine pe liderii europeni să declare că euroscepticismul SUA a devenit acum „doctrină oficială”.

„Cred că este clar că MAGA încearcă să fie o mişcare revoluţionară”, a declarat Max Bergmann, directorul programului Europa, Rusia şi Eurasia al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale. „Încearcă să răstoarne complet politica externă americană de după război şi să schimbe cu adevărat direcţia ţării”, arată el.

„Ca un fel de divorț”

Această gândire contravine deceniilor de ortodoxie bipartizană în politica externă, care considera instituţiile europene, inclusiv NATO şi Uniunea Europeană, ca aliaţi într-o competiţie a marilor democraţii cu ţări autoritare precum Rusia şi China. Or, noul document consideră că cea mai mare ameninţare provine din imigraţie şi sugerează că SUA ar trebui să curteze aliaţii iliberali din Europa.

„Este ca un fel de divorţ”, a spus Bergmann despre reacţia europeană. „Ei nu vor ca mariajul să se termine. Caută semne că Statele Unite sunt încă interesate de ei, iar acest lucru a fost un fel de confirmare că totul s-a terminat”, rezumă expertul.

Scepticii au spus că NSS rareori dictează politica, că nu este legată de niciun buget şi au pus la îndoială dacă Donald Trump a citit măcar eseul de 33 de pagini.

În mod tradiţional, NSS este rezultatul unui proces interinstituţional complicat care duce la o „muncă de copiere şi lipire”, potrivit lui Daniel Hamilton, fost oficial al Departamentului de Stat şi profesor la Universitatea Johns Hopkins.

„Bănuiesc că nu a citit niciodată acest document şi nici nu o va face vreodată”, a spus şi John Bolton, fost consilier de securitate naţională al lui Trump în timpul primului său mandat, care a devenit de atunci un critic proeminent al preşedintelui. „Nu a citit strategia de securitate naţională în primul mandat şi nimeni nu i-a acordat atenţie”, a dezvăluit el.

Însă, într-un interviu ulterior acordat Politico, Trump a repetat criticile strategiei la adresa imigraţiei în masă, indicând că, chiar dacă nu are timp pentru un document de politică, blamarea multiculturalismului este în strânsă legătură cu gândirea sa. „Dacă lucrurile vor continua aşa cum sunt acum... multe dintre aceste ţări nu vor mai fi viabile”, a spus Trump. „Politica lor de imigrare este un dezastru. Ceea ce fac cu imigraţia este un dezastru”, a insistat el.

Cine se reflectă în strategia de securitate națională?

Strategiile de securitate naţională, care au fost făcute publice de administraţiile americane începând cu mijlocul anilor 1980, au servit adesea ca ring de luptă pentru viziuni diferite asupra politicii externe a SUA, oficialii rivali introducând formulări care să reflecte interesele lor cheie.

Sub Trump, Casa Albă a redus semnificativ personalul din aparatele cheie de securitate naţională, ca parte a eforturilor sale de a eficientiza guvernul şi de a elimina „statul paralel” birocratic neloial – inclusiv din Consiliul de Securitate Naţională, principalul forum care coordona în mod tradiţional politica de securitate naţională a SUA.

Rezultatul este un document mai puţin rafinat, dar şi unul care va fi mai dificil de implementat, spun observatorii.

Cu toate acestea, NSS se citeşte ca un manifest pentru o serie de consilieri apropiaţi ai lui Trump în domeniul politicii externe, inclusiv JD Vance, care a denunţat liberalismul european într-un discurs la Conferinţa de Securitate de la München din februarie, şi puternicul şef-adjunct al personalului Casei Albe, Stephen Miller, care a declarat că imigraţia ar trebui să fie o prioritate de securitate naţională pentru această administraţie.

Pe de altă parte, secţiunile referitoare la America Latină reflectă îndeaproape gândirea lui Marco Rubio, secretarul de stat al lui Trump, care, după un început şovăielnic, şi-a consolidat poziţia printre cei mai apropiaţi consilieri ai preşedintelui.

Se spune că Trump însuşi are puţin interes pentru politică. Drept urmare, consilierii lui Trump au elaborat „o articulare scrisă a instinctului visceral după care se ghidează preşedintele”, a declarat Hamilton, care este şi cercetător senior non-rezident la Centrul pentru Statele Unite şi Europa al Brookings Institution. „Cam aşa s-ar putea numi”, a spus el. „Probabil că el nu o va scrie singur şi nici nu o va citi, dar oamenii lui încearcă să ofere o viziune articulată asupra lumii, care să stea în spatele instinctelor sale”, a explicat expertul.

SPIRITUL STRATEGIEI, DEJA PUS ÎN APLICARE

Deşi documentul nu stipulează recomandări politice specifice, există semne că spiritul său este deja pus în aplicare în anumite părţi ale vastei birocraţii americane. Ambasadele SUA din Europa, precum şi din Canada, Australia şi Noua Zeelandă, au primit ordin să colecteze date despre infracţiunile comise de imigranţi, iar înalţi oficiali au declarat că migraţia în masă reprezintă o „ameninţare existenţială pentru civilizaţia occidentală şi pentru siguranţa atât a Occidentului, cât şi a lumii”.

Raportul privind drepturile omului din 2024 al Departamentului de Stat, care se spune că a fost editat înainte de publicare chiar de Anton şi alţi consilieri superiori ai lui Rubio, a semnalat „probleme semnificative în materie de drepturile omului” în Germania, inclusiv cenzura şi antisemitismul, în timp ce a atenuat limbajul referitor la războiul Israelului în Gaza şi la rapoartele privind tortura şi execuţiile extrajudiciare din El Salvador.

Diplomaţii americani de rang înalt lansează, de asemenea, avertismente către Europa, pe măsură ce redefinesc Uniunea Europeană ca un rival cheie.

„Fie marile naţiuni ale Europei sunt partenerii noştri în protejarea civilizaţiei occidentale pe care am moştenit-o de la ele, fie nu sunt”, a scris, la scurt timp după publicarea documentului, Christopher Landau, secretarul de stat adjunct care a preluat conducerea în promovarea obiectivelor administraţiei în materie de imigraţie. „Dar nu putem pretinde că suntem parteneri în timp ce aceste naţiuni permit birocraţiei nealese, nedemocratice şi nereprezentative a UE de la Bruxelles să urmărească politici de sinucidere civilizaţională”, a opinat el.

Michael Anton a părăsit guvernul în septembrie, cu câteva luni înainte de publicarea documentului. Diplomaţii au spus că el devenise frustrat în Departamentul de Stat, unde alţi aliaţi puternici ai secretarului de stat, Marco Rubio, erau însărcinaţi cu luarea deciziilor cheie. „Se confrunta cu obstacole (la Departamentul de Stat) şi abia putea să vorbească în numele administraţiei”, a declarat un fost oficial al Departamentului de Stat.

În cercurile conservatoare, unii oameni au avertizat că, deşi administraţia Trump s-ar putea să nu pună în aplicare viziunea descrisă în NSS, potenţialii succesori ai lui Trump, inclusiv Vance, au un proiect pentru o viitoare politică externă MAGA. „Citită ca un plan pentru restul mandatului prezidenţial al lui Trump, NSS poate fi supraevaluată”, a scris Wall Street Journal într-un editorial. „Dar asta nu înseamnă că poate fi ignorată fără nicio grijă. NSS reprezintă viziunea asupra lumii a celor care speră să modeleze politica americană mult după ce Trump îşi va încheia al doilea mandat. Ideile lor contează”, a punctat cotidianul american.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, europa, strategie,

Dată publicare: 14-12-2025 09:57

