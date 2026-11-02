Iotova este prima femeie din istoria Bulgariei care preia funcția de președinte.

Ar fi obținut aproximativ 58 la sută din voturi, în timp ce contracandidatul său, fostul premier interimar Andrei Ghiurov, a fost creditat cu aproape 39 de procente. Acesta și-a recunoscut înfrângerea și a declarat că rezultatul trebuie respectat.

Dacă va fi confirmată oficial, Iotova va deveni prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei. În vârstă de 62 de ani, a preluat interimar funcția în ianuarie, după demisia lui Rumen Radev.

Iliana Iotova - Biografie

Iliana Iotova s-a născut la 24 octombrie 1964, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Președinției. A absolvit Liceul de Limbă Franceză 'Alphonse de Lamartine' nr. 9 și deține o diplomă în Filologie Bulgară de la Universitatea ''Sf. Kliment Ohridski'' din Sofia. A urmat specializări la Școala Națională de Administrație din Franța (ENA - Ecole nationale d'administration) și la Centrul de Studii Europene din Strasbourg (Centre des Etudes Europeennes de Strasbourg).

Între 1990 și 1997, a lucrat la Televiziunea Națională Bulgară ca reporter, editor, prezentator de emisiuni și șef al Direcției de Știri și Actualitate.

Între 1997 și 2007, Iotova a condus centrul de presă al Consiliului Național al Partidului Socialist Bulgar (BSP). A fost membră a Consiliului Național al BSP din 2000 până în 2016. În ianuarie 2006, a fost aleasă vicepreședintă a Consiliului Municipal Sofia al BSP, funcție pe care a deținut-o până în 2012. În 2012, a devenit membră a Biroului Executiv al Consiliului Național al BSP, unde a activat până în 2016.

Iotova a fost deputată în cea de-a 40-a Adunare Națională în perioada 2005-2007. În acea perioadă, a fost și președinta delegației bulgare la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, precum și vicepreședinta delegației bulgare la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

Din iunie 2007, Iotova a fost membră a Parlamentului European din partea Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților.

Iotova vorbește fluent franceza și are cunoștințe de lucru de limba rusă și engleză.

Iotova își ține viața personală departe de lumina reflectoarelor, însă, în interviuri, ea vorbește despre soțul ei, alături de care trăiește de peste 30 de ani: profesorul universitar Andrey Yotov, specialist în ortopedie și traumatologie.

Cei doi au un fiu și, în prezent, un nepot. Iotova spune că în familie nu discută despre politică. Iar ea însăși trece de la rolul jurnalistei care pune întrebări la cel al politicianului care trebuie să răspundă, relatează BTV Novinite.

„Nu există foști jurnaliști. Rămâi jurnalist toată viața. În rest, provocările sunt diferite. Trebuie să ai întotdeauna o motivație pentru un nou pas și cred că eu urmez această logică”, spune Iliana Iotova.

Parcursul său ascendent a continuat, iar Iliana Iotova a depus jurământul de învestitură ca vicepreședintă a Bulgariei de două ori: în 2017, când a pășit pentru prima dată în clădirea de pe bulevardul Dondukov nr. 2, alături de Rumen Radev.

„Am depus jurământul”, a declarat Iotova în fața Adunării Naționale, la începutul primului mandat.

Și așa mai departe până pe 23 ianuarie 2026, când, după 9 ani în echipă, Iliana Iotova l-a condus pe Rumen Radev la intrarea în Palatul Prezidențial și a devenit prima femeie președinte și comandant suprem al Bulgariei.

„Domnule președinte, vă mulțumesc că am fost nedespărțiți timp de 9 ani”, spune Iotova.

Printre primele sale decizii în calitate de șef al statului la sfârșitul mandatului s-a numărat numirea principalului său adversar, Andrei Giurov, în funcția de prim-ministru interimar câteva luni mai târziu, fapt prevăzut, de asemenea, de modificările aduse Constituției.

Astfel, pe 22 ianuarie 2027, Iliana Iotova va intra din nou în mod solemn în Sala Armelor și va depune jurământul pentru a treia oară, dar de data aceasta în calitate de al șaptelea președinte ales al Republicii Bulgaria.