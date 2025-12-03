Cine este Federica Mogherini, fosta diplomată de rang înalt a UE, acuzată de Parchetul Codruței Kovesi de fraudă și corupție

Poliția belgiană a eliberat-o pe fosta diplomată de rang înalt a UE Federica Mogherini și pe fostul șef al serviciului extern Stefano Sannino din arest, a anunțat procurorul general european Codruța Kovesi, potrivit Politico.

Inițial, ei au fost reținuți pentru a fi interogați în legătură cu o anchetă privind o fraudă

Mogherini, rectorul Colegiului Europei, Sannino și un membru al personalului Colegiului Europei au fost reținuți marți în legătură cu o anchetă privind posibilitatea ca licitația publică atribuită de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în 2021-22 unei instituții de învățământ superior pentru găzduirea Academiei Diplomatice a UE să fi fost trucat în favoarea Colegiului Europei. 

Acuzațiile se referă la fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Aceștia au fost eliberați, deoarece nu sunt considerați a prezenta risc de fugă”, se arată în comunicatul procurorului.

Acuzațiile nu au fost dovedite, iar Mogherini, Sannino și cealaltă persoană reținută sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.

Cine este Federica Mogherini

Mogherini este binecunoscută în cercurile diplomatice, are relații importante și a ocupat funcții politice de vârf, inclusiv în cadrul Ministerului Afacerilor Externe italian sub Matteo Renzi și în calitate de Înalt Reprezentant al Uniunii Europene, notează Euronews.

În prezent, ea ocupă funcția de rector al Colegiului Europei, o instituție dedicată studiilor europene, considerată o platformă de acces la locuri de muncă în cadrul UE.

Primii ani. De la tineret comunist la ministru social-democrat

Federica Mogherini, născută în 1973 la Roma, și-a început cariera politică încă din adolescență. În 1988 s-a alăturat Federației Tineretului Comunist Italian.

După dizolvarea Partidului Comunist Italian, s-a alăturat social-democraților, sau PD. Cu Partidul Democrat Italian, cariera ei a avansat rapid: în 2008, a devenit membru al parlamentului italian, cu accent pe afaceri externe.

Adevărata descoperire a venit în 2014, când a fost numită ministru de externe în guvernul lui Matteo Renzi.

Diplomat șef al UE și concentrată pe Iran
Mandatul său de ministru de externe nu a durat mult; în același an, Renzi a propus-o pentru funcția de Înalt Reprezentant în Comisia Juncker.

În ciuda opoziției statelor baltice, îngrijorate de politica sa față de Rusia și de aparenta sa conciliere cu Moscova, ea a fost numită Înalt Reprezentant în 2014, coordonând politica externă între statele membre, participând la reuniunile Colegiului Comisiei Europene și prezidând Consiliul Afaceri Externe al UE.

În calitate de șef al politicii externe, ea a devenit o figură importantă în cercurile internaționale, iar profilul său a crescut odată cu reprezentarea UE în negocierile privind acordul nuclear cu Iranul (JCPOA).

Colegiul Europei, un incubator pentru eurocrați
După încheierea mandatului său, Mogherini a fost numită rector al Colegiului Europei în 2020, în ciuda criticilor privind lipsa calificărilor academice pentru această funcție.

La acea vreme, ea s-a confruntat și cu reacții negative, invocând un conflict de interese, întrucât Colegiul este finanțat în principal de Comisia Europeană, fostul său angajator.

Colegiul, cu sediul la Bruges, este cunoscut ca fiind o rampă de lansare pentru studenții care doresc să intre în instituțiile UE și să-și creeze relații profesionale. Este, de facto, un instrument de soft power.

Taxele pentru un an academic complet se ridică la 30 000 de euro.

Într-o declarație trimisă prin e-mail, Colegiul Europei a informat Euronews că „va coopera pe deplin cu autoritățile în interesul transparenței și al respectării procesului de investigare”.

Federica Mogherini nu a putut fi contactată pentru a comenta la momentul publicării.

