Cine este cel mai supravegheat deţinut din Franţa. Suma uriașă plătită de stat pentru monitorizarea lui

BELGIAN/FRENCH POLICE

Costul detenţiei celui mai urmărit prizonier din Franţa se ridică la peste 430.000 de euro pe an, din care 397.340 de euro pentru cheltuielile de personal, potrivit ministrului francez de Jusțiție.

Salah Abdeslam, singurul supravieţuitor al comandoului care a comis în Franţa atentatele de la 13 noiembrie 2015, şi al cărui proces începe în 8 septembrie, în faţa unei Curţi Speciale cu Juraţi, la Paris, este cel mai supravegheat deţinut de pe teritoriul francez, scrie News.ro.

Potrivit agenţiei Belga, Salah Abdeslam se află în izolare totală de mai bine de cinci ani, fiind monitorizat 24 de ore din 24 de ore, prin supraveghere video.

Capturat în Belgia la 18 martie 2016, după patru luni de fugă, Salah Abdeslam a fost transferat în Franţa în baza unui mandat de arestare european o lună mai târziu, pe 27 aprilie, şi plasat în detenţie provizorie la Fleury-Mérogis, cea mai mare închisoare din Europa.

El este închis în acest centru de detenţie din sudul Parisului în regim foarte strict de izolare, fiind singur într-o celulă, echipată, o premieră în Franţa, cu un dispozitiv de supraveghere video.

Ministrul francez al justiţiei de la acea vreme, Jean-Jacques Urvoas, s-a angajat să ia această măsură înainte de transferul lui Salah Abdeslam în Franţa, pentru a garanta "că nu există un scaun gol la proces".

Iniţial fără un temei juridic, această plasare sub supravegherea constantă a camerelor a suspectului-cheie al atacurilor de la Paris şi Saint-Denis a făcut obiectul unei hotărâri ministeriale la 9 iunie 2016, şi a fost apoi votată de Parlament. Acest sistem excepţional de supraveghere video a fost validat şi de Consiliul de Stat.

Contestând o invazie excesivă a vieţii sale private, Salah Abdeslam a sesizat înalta jurisdicţie administrativă, care a considerat că trebuie luate toate măsurile de precauţie pentru a evita sinuciderea şi evadarea.

Concret, Salah Abdeslam este reţinut sub supravegherea neîntreruptă a camerelor care îi verifică fiecare acţiune, în celulă şi în timpul plimbărilor sale zilnice, prin curtea închisorii. Conform legii, un deţinut plasat în izolare - diferit de carceră - "îşi păstrează drepturile la informaţii, la vizite, la corespondenţă scrisă şi telefonică, la rugăciune” şi "are cel puţin o oră de plimbare în aer liber pe zi ".

Costul detenţiei celui mai urmărit prizonier din Franţa a fost cuantificat recent de către cancelarie. Într-un răspuns adresat unui parlamentar, ministrul Justiţiei Eric Dupond-Moretti indică faptul că acesta se ridică la peste 430.000 de euro pe an, din care 397.340 de euro pentru cheltuielile de personal. Aproape 190.000 de euro erau necesari şi pentru blocarea telefoanelor mobile în apropierea celulei sale şi mai mult de 16.000 de euro pentru implementarea sistemului de protecţie video, cheltuieli "acum amortizate” conform ministerului. În plus faţă de celula ocupată de Salah Abdeslam, sunt mobilizate alte patru: una este dedicată instalării dispozitivului de supraveghere, alta - de asemenea sub supraveghere video - este echipată cu o bicicletă, iar ultimele două sunt lăsate libere pentru siguranţă, a anunţat Cancelaria.

Atacurile jihadiste de la 13 noiembrie 2015, de la Paris şi Saint-Denis, s-au soldat cu peste 130 de morţi şi 350 de răniţi,