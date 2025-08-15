China se opune impunerii de noi sancţiuni europene împotriva Iranului pentru programul său nuclear

Stiri externe
15-08-2025 | 16:23
china steag
Shutterstock

China a declarat vineri că se opune noilor sancţiuni pe care trioul european Germania, Franţa şi Regatul Unit ameninţă să le reimpună Iranului dacă nu se găseşte o soluţie diplomatică la programul său nuclear până la sfârşitul lunii august.

autor
Ioana Andreescu

China se opune sancţiunilor şi "consideră ca acestea nu ajută părţile să construiască un climat de încredere şi să elimine divergenţele, şi nu sunt propice eforturilor diplomatice pentru o reluare rapidă a discuţiilor", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, într-un comunicat.

Iranul a declarat joi că lucrează cu China şi Rusia pentru a preveni restabilirea sancţiunilor europene, care au fost relaxate după un acord din 2015 în schimbul unor restricţii asupra programului nuclear al Iranului.

Conform acordului, care expiră în octombrie, orice parte semnatară poate reimpune sancţiunile.

Miercuri, miniştrii de externe din grupul E3 - Regatul Unit, Franţa şi Germania - au ameninţat că vor face acest lucru într-o scrisoare comună adresata secretarului general al ONU, Antonio Guterres, şi Consiliului de Securitate.

Citește și
AMD Pensando Pollara
China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport

În scrisoare, miniştrii celor trei ţări au afirmat că sunt "gata să declanşeze mecanismul" de reimpunere a tuturor sancţiunilor internaţionale împotriva Teheranului.

"Vom încerca să prevenim acest lucru", a declarat joi, la televiziunea de stat, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

"Dacă acest lucru nu funcţionează şi îl vor implementa, avem instrumentele necesare pentru a răspunde. Vom discuta acest lucru la momentul potrivit", a spus el.

Circ în Alaska, oferit de delegația rusă. Șeful diplomației, Serghei Lavrov, a venit în SUA cu un tricou inscripționat ”URSS”

Sursa: Agerpres

Etichete: iran, China, nuclear, program,

Dată publicare: 15-08-2025 16:23

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
Citește și...
”Prietenie fără limite”, doar de fațadă. Rusia a confiscat avioane și mărfuri din China de sute de milioane de dolari
Stiri externe
”Prietenie fără limite”, doar de fațadă. Rusia a confiscat avioane și mărfuri din China de sute de milioane de dolari

Firmele de leasing din China înregistrează pierderi de sute de milioane de dolari din cauza bunurilor confiscate de Rusia. Kremlinul a reținut mai multe avioane și mărfuri exportate, în ciuda ”prieteniei fără limite” clamate oficial de Putin și Xi.  

China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport
Stiri externe
China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport

China le-a spus companiilor să se abțină de la utilizarea cipurilor H20 de la Nvidia, după ce producătorul de cipuri a primit recent aprobarea de a relua livrările produsului de inteligență artificială mai puțin avansat, scrie CNBC.

China, un aliat puternic al Rusiei, vrea ca și Ucraina să participe la summit-ul din Alaska, să se ajungă la un acord de pace
Stiri externe
China, un aliat puternic al Rusiei, vrea ca și Ucraina să participe la summit-ul din Alaska, să se ajungă la un acord de pace

China susține toate eforturile de instaurare a păcii în Ucraina și speră că toate părțile interesate, inclusiv Ucraina și Uniunea Europeană, vor participa la negocieri și vor ajunge la un acord de pace echitabil cât mai curând posibil.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză
Stiri Economice
Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză

Înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecințe devastatoare” pentru țara noastră care are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante”, a transmis Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL).

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 August 2025

49:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12