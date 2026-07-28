Covid-19 a început să se răspândească zilele acestea în China mai rapid decât gripa, cu 79.000 de infectări într-o lună de zile, din care 130 de cazuri de îmbolnăviri grave și un deces, scrie South China Morning Post (SCMP). Experții afirmă că, în timpul verii și al iernii, condițiile de propagare a virusului „converg”.

China a înregistrat o creștere bruscă a cazurilor de COVID-19 în ultimele săptămâni, coronavirusul depășind gripa și devenind principalul agent patogen respirator pentru prima dată în acest an; totuși, majoritatea pacienților au prezentat simptome ușoare, iar autoritățile sanitare au precizat că datele indică o rată de infectare semnificativ mai scăzută față de vârful înregistrat anul trecut.

Răspândirea variantei Omicron NB.1.8.1 a atins un „nivel moderat de transmitere”, potrivit Centrului Chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Autoritățile recomandă deja populației să înceapă să poate din nou măști

CDC nu comunică un bilanț săptămânal al noilor infectări, însă cele mai recente date – aferente săptămânii 13-19 iulie – au arătat că rata de pozitivare a testelor pentru COVID-19 a ajuns la 16,3%, o creștere de 4,3 puncte procentuale față de săptămâna anterioară. În același timp, rata de pozitivare pentru gripă a fost de 12,6%, în scădere cu 0,9 puncte.

Rata de pozitivare reprezintă procentul din totalul testelor de diagnosticare efectuate în unitățile spitalicești care indică prezența unui anumit agent patogen.

Luna trecută, China continentală a înregistrat 79.000 de cazuri noi confirmate de COVID-19, inclusiv 130 de cazuri grave și un deces, conform CDC.

CDC a recomandat persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni preexistente să adopte măsuri de prevenție, precum purtarea măștii în spațiile publice și în spitale.