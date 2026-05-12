Însă specialiștii în boli infecțioase și oficialii din sănătate publică spun că există diferențe clare care fac ca riscul pentru populație să fie extrem de scăzut.

„Acesta nu este un nou COVID”, a declarat directorul general al Organizația Mondială a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un interviu pentru CBS News.

Întrebat ce mesaj are pentru americanii îngrijorați, acesta a răspuns: „Pe baza evaluărilor științifice și a dovezilor... riscul este scăzut. Nu ar trebui să se îngrijoreze.”

Până în prezent, au existat cel puțin 10 cazuri confirmate sau suspecte legate de nava de croazieră olandeză MV Hondius, inclusiv trei decese. Un grup de 18 pasageri americani întorși în SUA luni dimineață este monitorizat în centre medicale specializate.

Potrivit experților, există câteva caracteristici esențiale care diferențiază acest virus de cel care a provocat pandemia globală din 2020.

„Incendiu de vegetație” versus „un buștean ud”

Dr. Céline Gounder, specialistă în boli infecțioase și corespondent medical CBS News, a comparat COVID-19, la începutul apariției sale, cu condițiile favorabile izbucnirii unui incendiu de vegetație, în timp ce hantavirusul ar fi „mai degrabă ca un buștean ud într-un șemineu din piatră”.

„Dacă ești șeful pompierilor și vezi o pădure uscată, fără ploaie de zile întregi, cu vânt puternic și un foc mic, acela se va transforma într-un incendiu uriaș”, a spus Gounder. „Dacă vezi un buștean ud într-un șemineu de piatră, va fumega puțin și apoi se va stinge.”

Ea a explicat că, spre deosebire de COVID-19, cauzat de „un virus complet nou, despre care învățam în timp real”, hantavirusul este studiat de zeci de ani, iar oamenii de știință cunosc mult mai bine modul în care se transmite.

„Nu este contagios în felul în care a fost sau este COVID-ul. Perioadele de incubație sunt diferite și acest lucru ne ajută să îl controlăm”, a precizat Gounder.

Hantavirusul infectează în profunzime plămânii, nu tractul respirator superior, ceea ce face mult mai dificilă eliminarea virusului prin tuse sau respirație, pentru a fi transmis ușor prin aer.

Transmiterea necesită contact prelungit

Hantavirusul este rar și este transmis în general de rozătoare în zonele uscate. Tulpina Andes, implicată în focarul de pe nava de croazieră, se găsește în America de Sud și este singura tulpină cunoscută care se poate transmite de la om la om.

Virusul a fost identificat în regiuni vizitate de un cuplu olandez înainte de îmbarcarea pe vas, în Ushuaia, Argentina, în aprilie. Soțul s-a îmbolnăvit primul și a murit cu câteva săptămâni înaintea soției sale.

„Acesta nu este COVID. Nu este gripă. Se transmite complet diferit”, a declarat Maria Van Kerkhove, director pentru pregătirea și prevenirea epidemiilor și pandemiilor în cadrul OMS, într-o conferință din 7 mai.

„Vreau să fiu foarte clară: acesta nu este SARS-CoV-2. Nu este începutul unei noi pandemii COVID. Este un focar apărut pe o navă. Este un spațiu limitat”, a spus ea.

Spre deosebire de COVID-19, care se poate răspândi prin aer, acest virus necesită contact fizic prelungit pentru a fi transmis între persoane.

Într-o nouă pagină informativă despre virusul Andes, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a precizat că „riscul unei pandemii provocate de acest focar și riscul general pentru populația americană și călători rămân extrem de scăzute”.

CDC arată că transmiterea este „de obicei limitată la persoanele care au contact apropiat cu o persoană simptomatică”, precum „contact fizic direct prelungit”, „timp îndelungat petrecut în spații închise” sau „expunerea la salivă, secreții respiratorii ori alte fluide corporale”.

Fostul comisar al FDA, Scott Gottlieb, a declarat la emisiunea „Face the Nation” că focarul de hantavirus „nu se va răspândi ca un virus pandemic precum COVID-19”, deoarece „se transmite mult mai puțin eficient”.