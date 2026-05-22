Focarul, concentrat în Republica Democratică Congo, a dus la 750 de cazuri suspecte și 177 de decese, scrie BBC.

Tipul rar de virus Ebola implicat – cunoscut sub numele de Bundibugyo – ucide aproximativ o treime dintre persoanele infectate și nu există încă un vaccin dovedit eficient împotriva lui.

Cercetătorii afirmă că lucrează cu prioritate în cazul în care epidemia se agravează și vaccinul lor experimental devine necesar.

Nu există garanții că vaccinul se va dovedi eficient. Pentru a afla cu certitudine, vor fi necesare studii pe animale, urmate de teste clinice pe oameni.

Duminică, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat o urgență de sănătate publică de interes internațional, dar a subliniat că epidemia nu este o pandemie.

De atunci, OMS a ridicat nivelul de risc al actualei epidemii de Ebola de la „ridicat” la „foarte ridicat” în Republica Democratică Congo. În regiunea mai largă, riscul este acum ridicat, a declarat OMS în actualizarea sa, dar rămâne scăzut la nivel internațional.

Vaccinul utilizează aceeași tehnologie pe care echipa a dezvoltat-o în timpul pandemiei de Covid.

Este o tehnologie extrem de adaptabilă – cunoscută sub numele de ChAdOx1 – care poate fi modificată rapid pentru a combate diferite infecții.

Cercetătorii au modificat un virus comun

În timpul pandemiei, aceasta a fost încărcată cu codul genetic al virusului Covid.

De data aceasta, a fost preparată cu codul genetic al speciei Bundibugyo de Ebola.

Ea utilizează un virus al răcelii obișnuite care infectează în mod normal cimpanzeii, dar care a fost modificat genetic pentru a fi sigur pentru oameni.

Cercetătorii folosesc acest virus al răcelii modificat pentru a transporta și a livra material genetic important despre virusul Ebola Bundibugyo către celule, instruindu-le să recunoască și să combată boala propriu-zisă.

Vaccinul nu provoacă o infecție sau simptome de Ebola, ci antrenează sistemul imunitar să ofere protecție.

Institutul Serum din India este pregătit să producă în serie vaccinul împotriva virusului Ebola, imediat ce Universitatea din Oxford va putea furniza materialul necesar de calitate medicală.

India se pregătește pentru producție

Profesorul Lambe, directorul departamentului de imunologie a vaccinurilor din cadrul Grupului pentru Vaccinuri de la Oxford, a declarat pentru BBC News: „Odată ce le vom furniza materia primă, vor putea accelera ritmul și vor putea produce la scară largă.”

OMS afirmă că vaccinul ar putea fi disponibil pentru utilizare în studiile clinice în două-trei luni.

Lambe spune că viteza este o prioritate: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie; în general, te pregătești pentru cel mai rău scenariu – sperăm că urmărirea contactelor și carantina sunt tot ce este necesar, dar nu putem lua piciorul de pe accelerație.”

Acest focar actual de Ebola reprezintă o provocare deoarece este provocat de o specie rară a virusului.

Există șase specii de virus Ebola, dar doar trei dintre ele provoacă focare de amploare la oameni.

Specia Bundibugyo a provocat doar două focare anterioare – în Uganda în 2007 și în Republica Democratică Congo în 2012 – și nu a mai fost semnalată de peste un deceniu.

Există un vaccin împotriva virusului Ebola pentru specia mai comună, Zaire, dar nu există un vaccin dovedit eficient împotriva virusului Bundibugyo.

Alte vaccinuri sunt încă în teste

Un alt vaccin experimental împotriva virusului Bundibugyo se află în curs de dezvoltare, dar se estimează că va dura între șase și nouă luni până când o doză din acesta va fi gata pentru testare.

Vaccinurile împotriva virusului Ebola nu ar fi utilizate la scară largă, așa cum s-a întâmplat în timpul pandemiei de Covid.

În schimb, acestea sunt utilizate în cadrul unei tehnici numite „vaccinare în cerc” – în care sunt imunizate doar persoanele cu cel mai mare risc de infectare, inclusiv contactele strânse ale cazurilor de Ebola, precum și personalul medical care tratează pacienții bolnavi, care pot fi extrem de contagioși.

Echipa de cercetare de la Oxford lucra deja la vaccinuri similare pentru specia sudaneză a virusului Ebola și pentru virusul Marburg.