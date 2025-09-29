China a condamnat la moarte 11 membri ai aceleiași familii

Stiri externe
29-09-2025 | 14:40
condamnati moarte
BBC

Un tribunal chinez a condamnat la moarte 11 membri ai unei familii mafiote care administra centre de escrocherie în Myanmar, potrivit presei de stat chineze.

 

autor
Cristian Anton

China a condamnat la moarte 11 membri ai aceleiași familii, alți peste 20 primind pedepse inclusiv la închisoare pe viață, scrie BBC.

Toți făceau parte dintr-un clan mafiot care au prejudiciat China cu 1,4 miliarde de dolari, prin afaceri ilegal de jocuri de noroc, diverse escrocherii. Mafioții erau responsabili, de asemenea, și de moartea mai multor angajați. 

Zeci de membri ai familiei Ming au fost găsiți vinovați de desfășurarea de activități criminale, mulți primind pedepse lungi cu închisoarea.

Familia Ming a lucrat pentru unul dintre cele patru clanuri care au transformat liniștitul oraș Laukkai din Myanmar, aproape de granița cu China, într-un centru pentru jocuri de noroc, droguri și escrocherii.

Citește și
steagul chinei
Cercetător chinez, condamnat la moarte pentru spionaj. Acuzat de vânzarea secretelor Chinei unor puteri străine

Myanmar a luat în cele din urmă măsuri represive, arestând mulți membri ai acestor familii în 2023 și predându-i autorităților chineze.

Un total de 39 de membri ai familiei Ming au fost condamnați luni în orașul estic Wenzhou, potrivit unui raport al postului de televiziune de stat chinez CCTV.

Pe lângă cei 11 membri care au primit pedepse cu moartea, alți cinci au primit pedepse cu moartea cu suspendare de doi ani; 11 au fost fost condamnați la închisoare pe viață; iar restul au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între cinci și 24 de ani.

Miliarde de dolari rulate în fiecare an în cazinourile familiei Ming

Instanța a constatat că, din 2015, familia Ming și alte grupuri criminale s-au angajat în activități criminale, inclusiv fraudă în telecomunicații, cazinouri ilegale, trafic de droguri și prostituție.

Jocurile de noroc și activitățile lor frauduloase au generat prejudicii de peste 10 miliarde de yuani (1,4 miliarde de dolari), potrivit instanței.

Alții estimaseră anterior că, în cazinourile fiecăreia dintre cele patru familii, se procesau câteva miliarde de dolari în fiecare an.

De asemenea, instanța a constatat că familia Ming și alte grupuri criminale erau responsabile pentru moartea mai multor angajați ai centrelor de escrocherie, inclusiv pentru împușcarea unor angajați într-un incident, menit să îi împiedice să se întoarcă în China.

Inițial dezvoltate pentru a profita de cererea chineză pentru jocuri de noroc, care sunt ilegale în China și în multe alte țări vecine, cazinourile din Laukkaing au evoluat într-o fațadă profitabilă pentru spălarea banilor, traficul de droguri și zeci de centre de escrocherie.

Erau văzute ca o sală de mașini a ceea ce ONU a numit „escrocheria” - prin care peste 100.000 de cetățeni străini, mulți dintre ei chinezi, erau atrași în centre de escrocherie unde erau practic închiși și forțați să lucreze ore lungi, desfășurând operațiuni sofisticate de fraudă online care vizau victime din întreaga lume.

Peste 10.000 de oameni forțați să lucreze la escrocherii online

Familia Ming a fost odată una dintre cele mai puternice din statul Shan din Myanmar și a condus centre de escrocherie în Laukkai, care adăposteau cel puțin 10.000 de muncitori. Cel mai notoriu era un complex cunoscut sub numele de Crouching Tiger Villa, unde muncitorii erau bătuți și torturați în mod obișnuit.

Apoi, acum doi ani, o alianță de grupuri insurgente a lansat o ofensivă care a alungat armata din Myanmar din zone întinse din statul Shan și a preluat controlul asupra orașului Laukkai. Se presupune că China, care are o influență semnificativă asupra acestor grupuri, a dat undă verde ofensivei.

Ming Xuechang, patriarhul familiei, s-ar fi sinucis; alți membri ai familiei au fost predați autorităților chineze. Unii au făcut mărturisiri pline de remușcări.

Mii dintre cei care lucrau în centrele frauduloase au fost, de asemenea, predați poliției chineze.

Prin aceste sentințe, China își semnalează hotărârea de a trata dur afacerea frauduloasă de la granița sa. Presiunea din partea Beijingului a forțat, de asemenea, Thailanda să ia măsuri împotriva centrelor frauduloase de-a lungul frontierei sale cu Myanmar la începutul acestui an.

În ciuda acestui fapt, afacerea s-a adaptat, o mare parte din ea operând acum în Cambodgia, deși este încă răspândită în Myanmar.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: China, condamnare la moarte, clan mafiot,

Dată publicare: 29-09-2025 14:40

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Despăgubirile primite de japonezul care a așteptat 46 de ani să fie condamnat la moarte. A fost eliberat la 89 de ani
Stiri externe
Despăgubirile primite de japonezul care a așteptat 46 de ani să fie condamnat la moarte. A fost eliberat la 89 de ani

Un condamnat la moarte din Japonia, care a petrecut 46 de ani pe culoarul morţii, a obţinut de la statul nipon echivalentul a 1,2 milioane de euro despăgubiri.

Cercetător chinez, condamnat la moarte pentru spionaj. Acuzat de vânzarea secretelor Chinei unor puteri străine
Stiri externe
Cercetător chinez, condamnat la moarte pentru spionaj. Acuzat de vânzarea secretelor Chinei unor puteri străine

Un fost cercetător al unui institut de cercetare chinez a fost condamnat la moarte pentru că ar fi vândut materiale clasificate unor agenții de spionaj străine, au anunțat autoritățile chineze.

Rapperul iranian Amir Tataloo a fost condamnat la moarte pentru „blasfemie”
Stiri externe
Rapperul iranian Amir Tataloo a fost condamnat la moarte pentru „blasfemie”

Un tribunal iranian l-a condamnat în apel pe rapperul Amir Tataloo la pedeapsa capitală, după ce acesta a fost găsit vinovat de "blasfemie", a raportat duminică un cotidian local, citat de AFP.  

Autorul atacului terorist din China, care a omorât 35 de oameni cu mașina, a fost condamnat la moarte
Stiri externe
Autorul atacului terorist din China, care a omorât 35 de oameni cu mașina, a fost condamnat la moarte

Autorul atacului cu maşină berbec care a ucis 35 de persoane în noiembrie în provincia Guangdong din sudul Chinei, cel mai grav atac din ţară din ultimii zece ani, a fost condamnat la moarte vineri.

Ultimele cuvinte ale unui condamnat la moarte, înainte să primească injecția letală. Comisese patru crime deodată
Stiri externe
Ultimele cuvinte ale unui condamnat la moarte, înainte să primească injecția letală. Comisese patru crime deodată

Joseph Corcoran, în vârstă de 49 de ani, condamnat la moarte cu privire la un omor cvadruplu în 1997, între care şi fratele său, a fost executat miercuri în Indiana, fiind prima execuţie în acest stat american din 2009 încoace, relatează AFP.  

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme
Stiri externe
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia „nu a reușit să destabilizeze Moldova”, după victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare, transmite AFP.

Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces
Stiri actuale
Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces

Un bebeluș transferat de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterie în secția ATI, a decedat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Septembrie 2025

49:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28