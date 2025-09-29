China a condamnat la moarte 11 membri ai aceleiași familii

Un tribunal chinez a condamnat la moarte 11 membri ai unei familii mafiote care administra centre de escrocherie în Myanmar, potrivit presei de stat chineze.

China a condamnat la moarte 11 membri ai aceleiași familii, alți peste 20 primind pedepse inclusiv la închisoare pe viață, scrie BBC.

Toți făceau parte dintr-un clan mafiot care au prejudiciat China cu 1,4 miliarde de dolari, prin afaceri ilegal de jocuri de noroc, diverse escrocherii. Mafioții erau responsabili, de asemenea, și de moartea mai multor angajați.

Zeci de membri ai familiei Ming au fost găsiți vinovați de desfășurarea de activități criminale, mulți primind pedepse lungi cu închisoarea.

Familia Ming a lucrat pentru unul dintre cele patru clanuri care au transformat liniștitul oraș Laukkai din Myanmar, aproape de granița cu China, într-un centru pentru jocuri de noroc, droguri și escrocherii.

Myanmar a luat în cele din urmă măsuri represive, arestând mulți membri ai acestor familii în 2023 și predându-i autorităților chineze.

Un total de 39 de membri ai familiei Ming au fost condamnați luni în orașul estic Wenzhou, potrivit unui raport al postului de televiziune de stat chinez CCTV.

Pe lângă cei 11 membri care au primit pedepse cu moartea, alți cinci au primit pedepse cu moartea cu suspendare de doi ani; 11 au fost fost condamnați la închisoare pe viață; iar restul au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între cinci și 24 de ani.

Miliarde de dolari rulate în fiecare an în cazinourile familiei Ming

Instanța a constatat că, din 2015, familia Ming și alte grupuri criminale s-au angajat în activități criminale, inclusiv fraudă în telecomunicații, cazinouri ilegale, trafic de droguri și prostituție.

Jocurile de noroc și activitățile lor frauduloase au generat prejudicii de peste 10 miliarde de yuani (1,4 miliarde de dolari), potrivit instanței.

Alții estimaseră anterior că, în cazinourile fiecăreia dintre cele patru familii, se procesau câteva miliarde de dolari în fiecare an.

De asemenea, instanța a constatat că familia Ming și alte grupuri criminale erau responsabile pentru moartea mai multor angajați ai centrelor de escrocherie, inclusiv pentru împușcarea unor angajați într-un incident, menit să îi împiedice să se întoarcă în China.

Inițial dezvoltate pentru a profita de cererea chineză pentru jocuri de noroc, care sunt ilegale în China și în multe alte țări vecine, cazinourile din Laukkaing au evoluat într-o fațadă profitabilă pentru spălarea banilor, traficul de droguri și zeci de centre de escrocherie.

Erau văzute ca o sală de mașini a ceea ce ONU a numit „escrocheria” - prin care peste 100.000 de cetățeni străini, mulți dintre ei chinezi, erau atrași în centre de escrocherie unde erau practic închiși și forțați să lucreze ore lungi, desfășurând operațiuni sofisticate de fraudă online care vizau victime din întreaga lume.

Peste 10.000 de oameni forțați să lucreze la escrocherii online

Familia Ming a fost odată una dintre cele mai puternice din statul Shan din Myanmar și a condus centre de escrocherie în Laukkai, care adăposteau cel puțin 10.000 de muncitori. Cel mai notoriu era un complex cunoscut sub numele de Crouching Tiger Villa, unde muncitorii erau bătuți și torturați în mod obișnuit.

Apoi, acum doi ani, o alianță de grupuri insurgente a lansat o ofensivă care a alungat armata din Myanmar din zone întinse din statul Shan și a preluat controlul asupra orașului Laukkai. Se presupune că China, care are o influență semnificativă asupra acestor grupuri, a dat undă verde ofensivei.

Ming Xuechang, patriarhul familiei, s-ar fi sinucis; alți membri ai familiei au fost predați autorităților chineze. Unii au făcut mărturisiri pline de remușcări.

Mii dintre cei care lucrau în centrele frauduloase au fost, de asemenea, predați poliției chineze.

Prin aceste sentințe, China își semnalează hotărârea de a trata dur afacerea frauduloasă de la granița sa. Presiunea din partea Beijingului a forțat, de asemenea, Thailanda să ia măsuri împotriva centrelor frauduloase de-a lungul frontierei sale cu Myanmar la începutul acestui an.

În ciuda acestui fapt, afacerea s-a adaptat, o mare parte din ea operând acum în Cambodgia, deși este încă răspândită în Myanmar.

