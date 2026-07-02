Cerere în căsătorie pe Empire State Building. Doi tineri au escaladat turnul și au desfășurat un banner | VIDEO & FOTO

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Două persoane au urcat miercuri după-amiază până în vârful clădirii Empire State Building din New York, au desfășurat un banner, iar apoi, aparent, s-au logodit. Cei doi au fost ulterior arestați.

autor
Lorena Mihăilă

Poliția din New York (NYPD) i-a identificat drept Ivan Kuznetsov, în vârstă de 32 de ani, și Angelina Nikolau, de 33 de ani, deși pagina de socializare a lui Kuznetsov îl identifică drept Ivan Beerkus. Ei locuiesc în East Orange, New Jersey, și au un istoric de astfel de cascadorii, urcând pe clădiri foarte înalte fără corzi sau alte echipamente de siguranță.

Aceștia se confruntă cu o serie de acuzații, inclusiv efracție, punerea în pericol a altor persoane prin imprudență, distrugere, încălcarea legislației locale, deținere de unelte pentru efracție, manipulare ilegală, pătrundere ilegală și tulburarea ordinii publice, au declarat surse.

Cerere în căsătorie la înălțime

A fost o cerere în căsătorie care a captivat orașul. Totul a început în jurul prânzului, miercuri, când un bărbat și o femeie, care purtau măști, au ajuns în vârful Empire State Building și au desfășurat un banner negru de mari dimensiuni cu litere albe. Nu aveau niciun echipament de siguranță vizibil și se țineau de turla clădirii doar cu vârfurile degetelor.

„Când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea”, scria pe banner. Citatul îi este atribuit adesea lui Jimi Hendrix.

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Informațiile preliminare indică faptul că cei doi au pătruns printr-o trapă de la etajul 103, utilizată pentru întreținerea turnului de apă, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru CBS News.

Etajul 103 nu este deschis publicului, în timp ce etajul 102 este accesibil vizitatorilor. Întrebarea este acum cum au reușit să ajungă de la etajul 102 la 103, ceea ce le-a permis să urce până în vârful turnului de transmisie radio și TV folosit de posturile locale.

La scurt timp după ce au ajuns în vârf și au desfășurat bannerul, unul dintre cei doi a început să coboare, dar apoi s-a întors din nou în vârf. În timp ce se aflau sus, cei doi postau pe rețelele de socializare.

„Am presupus pur și simplu că aveau voie să fie acolo”

La începutul incidentului, alte persoane puteau fi văzute plimbându-se pe platforma de observație a clădirii, ca de obicei.

„Au deschis poarta și au urcat în vârf. Cineva a întrebat dacă este permis să urci acolo sus, iar el a spus că agentul de securitate a răspuns că nu, nimeni nu are voie acolo. Dar pentru că i-am văzut urcând, am presupus pur și simplu că aveau permisiunea”, a declarat martora Julie Morris.

Morris a spus că cei doi nu purtau măști atunci când au început ascensiunea.

De ce ar vrea cineva să ceară în căsătorie pe acoperișul unei clădiri?”, a spus turistul Martin Mulgrew.

Familia Mulgrew se afla printre turiștii de pe platforma de observație.

„Ne uitam din nou în sus, admirând priveliștea, iar ei ne făceau cu mâna, stând acolo și uitându-se peste margine”, a spus Maeve Mulgrew. „Iar apoi să cobori direct ca să fii arestat? Chiar trebuie să fi fost foarte îndrăgostiți.”

Ulterior, platforma de observație a fost evacuată.

Un elicopter al NYPD a intervenit la fața locului. La ora 12:35, cei doi au început să coboare din vârful turnului.

Jurnalista Lisa Rozner de la CBS News New York a relatat că strada de dedesubt a fost închisă în timp ce NYPD intervenea, inclusiv unitatea sa de elită Emergency Services Unit (ESU). NYPD a publicat imagini filmate cu camerele video purtate pe corp de polițiști în momentul în care cei doi au fost reținuți în vârful clădirii.

Empire State Building despre „incidentul neautorizat”

„Incidentul neautorizat din clădire a fost soluționat datorită coordonării constructive și eficiente cu NYPD. În niciun moment nu a existat vreun pericol pentru chiriași, vizitatori sau oaspeții platformei de observație Empire State Building”, a declarat un purtător de cuvânt al clădirii.

Acesta a adăugat: „Trebuie subliniat faptul că platforma de observație Empire State Building, aflată în vârful celei mai faimoase clădiri din lume, în centrul orașului New York, oferă o modalitate practică pentru cele mai memorabile cereri în căsătorie.”

Din cauza posibilității expunerii la unde radio, Empire State Building a oprit antena, a declarat pentru CBS News New York o sursă familiarizată cu situația.

„Tipii ăștia sunt puțin nebuni. Să urci și să cobori acel turn, mai ales pe căldura aceasta, este extrem de solicitant. Este ușor să faci greșeli. Nu pare că poartă hamuri de siguranță. Există multă energie de radiofrecvență, există multă energie electrică acolo sus”, a declarat John Cleary, fost inginer-șef de transmisii al CBS News New York.

„Există un potențial real de pericol acolo sus. Este ceva pentru care suntem instruiți. Mergem la cursuri speciale... Nu este ca și cum ai escalada stânci. Acesta este un turn de transmisie aflat în funcțiune. Există foarte multe pericole.”

Cleary a explicat și cum ar fi putut avea acces cei doi.

„Trapa aceea este, în general, încuiată. Apoi, odată ce intri, ajungi la ceea ce se numește nivelul JJ, iar acolo există o altă trapă care poate fi deschisă doar cu un card de acces. Nici eu nu știu cum au reușit să treacă de aceea”, a spus el.

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Empire State Building a mai fost escaladat

Nu este pentru prima dată când persoane urcă pe turn. În 2023, actorul și cântărețul Jared Leto a escaladat clădirea pentru a marca lansarea turneului mondial din 2024 al formației 30 Seconds to Mars. El a făcut acest lucru cu autorizație.

Și alte zgârie-nori și monumente emblematice din New York au fost escaladate ilegal.

O femeie a urcat pe soclul Statuii Libertății în iulie 2018. Ea a spus că protesta împotriva politicilor de imigrație ale președintelui Trump și a rămas pe monument aproximativ trei ore.

În 2016, un tânăr de 20 de ani a escaladat fațada Trump Tower folosind ventuze. Traficul a fost oprit pe Fifth Avenue și pe strada 56, în timp ce numeroși curioși s-au adunat în zonă.

Și, desigur, în celebrul film „King Kong”, maimuța uriașă care dă numele peliculei escaladează faimosul Empire State Building.

Ultimul etaj al Empire State Building se află la o înălțime de 381 de metri. Împreună cu turnul de transmisie, clădirea are o înălțime totală de 443 de metri.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, cerere in casatorie,

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