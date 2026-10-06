Pachetul, propus de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), va reprezenta cel mai mare set de sancțiuni individuale de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Odată aprobate de ambasadorii UE, listele vor fi trimise miniștrilor de externe ai UE lunea viitoare pentru votul final, potrivit Agerpres.

Circa 1.570 din noile desemnări sunt entități și persoane implicate în complexul militaro-industrial rus, peste jumătate axate pe producția de rachete.

În prezent, UE are circa 3.000 de desemnări în regulamentele sale de sancțiuni împotriva Rusiei, care implică interdicții de călătorie în UE, înghețări de active sau interdicția tranzacțiilor cu persoanele vizate.

Celelalte noi desemnări au legături tot cu Rusia, dar în alte cadre de sancțiuni, printre care mai multe legate de restricțiile UE privind Coreea de Nord.

Ultimul pachet combinat de sancțiuni al UE, cel cu numărul 21, a fost adoptat în iulie.