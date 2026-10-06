La sfârșitul lunii septembrie, bărbatul de 71 de ani, pe nume Ru, a primit un card bancar asociat contului său de pensie, pe care se afla suma de 424.204 yuani, potrivit publicației Changde Daily, citează South China Morning Post.

Complet neștiutor în privința dreptului său la pensie din ultimii ani, Ru a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea cu presa.

„Este de la sine înțeles că sunt fericit. Nu m-am așteptat niciodată să se întâmple așa ceva. Sunt recunoscător pentru sprijinul primit din partea autorităților de asistență socială și a celorlalte instituții guvernamentale implicate”, a spus el.

În ultimii 21 de ani, Ru și-a câștigat existența adunând lucruri din gunoaie în Changde, provincia Hunan.

La începutul anilor 2000, el a fost concediat de la un magazin de stat din Zhuzhou, tot în provincia Hunan, și a primit o compensație a cărei valoare nu a fost dezvăluită. Ru lucrase în acel magazin timp de 30 de ani, după ce absolvise o școală tehnică.

A cheltuit rapid banii primiți drept compensație, deoarece era o persoană căreia „îi plăcea să se bucure de viață”. După ce banii s-au terminat, a acumulat datorii și a intrat în conflict cu rudele sale, ceea ce l-a determinat să înceapă să adune lucruri din gunoaie.

Ulterior, s-a mutat în Changde, unde locuiește de atunci.

Autoritățile l-au găsit într-o clădire abandonată

În iarna anului 2024, Wu Jinhui și colegii săi de la un centru de asistență socială din Changde l-au descoperit pe Ru locuind într-o clădire abandonată.

Inițial, Ru a refuzat propunerea acestora de a se muta într-un adăpost, din cauza unui puternic sentiment de demnitate personală, potrivit lui Wu.

Funcționarii îi oferiseră frecvent produse de strictă necesitate și îl asiguraseră că îl vor sprijini, înainte ca bărbatul să accepte în cele din urmă să se mute în adăpost, unde și-a dezvăluit și datele personale.

Wu a explicat că, potrivit regulilor de pensionare din China, Ru ajunsese la vârsta de pensionare în 2015 și devenise eligibil pentru pensie din acel moment.

Pensia sa este de aproximativ 3.700 de yuani pe lună, echivalentul a aproximativ 550 de dolari, iar în ultimii zece ani s-au acumulat peste 420.000 de yuani.

Ru a spus că, după ce fusese concediat de la magazinul de stat, crezuse că trebuie să continue să plătească timp de mulți ani contribuțiile la sistemul de asigurări pentru a putea primi pensie. Din cauza situației sale financiare, nu a mai plătit aceste contribuții.

Fără telefon mobil, Ru a rămas rupt de evoluțiile din societate și nu cunoștea regulile de pensionare din țară. Bărbatul nu s-a căsătorit niciodată.

Potrivit legislației chineze, persoanele care au contribuit la sistemul de asigurări sociale timp de cel puțin 15 ani au dreptul să primească pensie după atingerea vârstei de pensionare. Vârsta de pensionare pentru bărbații chinezi, care era de 60 de ani în 2015, este acum crescută treptat până la 63 de ani.

Wu a precizat că Ru lucrase timp de 30 de ani la magazinul de stat, perioadă în care angajatorul îi reținuse din salariu contribuțiile necesare.

Primul plan: să-și închirieze o locuință

În momentul în care i-a înmânat cardul bancar, Wu l-a sfătuit pe Ru să îl păstreze în siguranță, să cheltuiască banii cu grijă și să fie atent la fraudele prin telefon și internet.

Ru a declarat că prioritatea sa imediată este să închirieze un apartament în Changde și că, în viitor, intenționează să își viziteze orașul natal, Zhuzhou.

Povestea a stârnit numeroase reacții și discuții în rândul publicului.

„Cu atât de mulți bani la dispoziție, cred că rudele lui vor veni repede să-l viziteze”, a comentat un utilizator de internet.

Un altul a scris: „Felicitări acestor funcționari. Au făcut o treabă excelentă ajutând un bătrân sărac.”