Această măsură legată de reducerea puterii unui bloc energetic din cauza condițiilor meteorologice și hidrologice extreme se aplică pentru prima dată în istoria de 52 de ani de funcționare a centralei nucleare bulgare, relatează Reuters și BTA, potrivit News.ro.

Centrala nucleară de la Kozlodui, care asigură 35% din necesarul de energie electrică al Bulgariei, exploatează două reactoare de fabricație sovietică de câte 1.000 MW – unitățile 5 și 6. De vineri, se va reduce capacitatea unității 5 cu 120 MW pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a centralei.

Decizia a fost luată din cauza „scăderii critice și fără precedent a nivelului apei din Dunăre”, a declarat compania care administrează centrala, adăugând că este prima dată în istoria sa operațională de 52 de ani când capacitatea de producție a trebuit să fie redusă din cauza condițiilor hidrologice extreme.

Nivelul scăzut al Dunării afectează producția de energie

Apa scăzută la niveluri record a marilor râuri și fluvii ale Europei a redus producția de energie electrică, producția de energie nucleară din Ungaria și cea hidroelectrică din Serbia înregistrând o scădere bruscă din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Săptămâna trecută, singurul producător de energie nucleară din România, Nuclearelectrica, și-a oprit complet centrala din cauza nivelului scăzut al Dunării.

O echipă înființată la Kozlodui în luna iulie a pus în aplicare procedurile necesare pentru a asigura funcționarea sigură și fiabilă a centralei în cazul unei scăderi prelungite a nivelului fluviului, a declarat compania.

BTA reamintește că, până în prezent, centrala nucleară Kozlodui a funcționat fără modificări ale programului, fiind luate măsuri suplimentare în legătură cu nivelul fără precedent de scăzut al Dunării. Grupul de lucru constituit la Kozlodui analizează toate opțiunile posibile pentru asigurarea funcționării centralei, acordând o atenție specială instalațiilor stației de pompare de pe mal, elaborează în mod continuu soluții tehnice pentru optimizarea funcționării pompelor de pe mal, a sistemelor de răcire ale unităților energetice, a depozitului de combustibil uzat și a întregului complex hidrotehnic și monitorizează și controlează în permanență funcționarea instalațiilor.

Seceta afectează și centrala nucleară din Ungaria

La începutul lunii, funcționarea singurei centrale nucleare maghiare, cea de la Pak, a fost redusă treptat până la niveluri critic de scăzute. Motivul principal al acestei situații îl constituie seceta extremă și scăderea record a nivelului Dunării, ale cărei ape sunt de o importanță vitală pentru răcirea reactoarelor. Premierul maghiar Péter Magyar a anunțat însă că nu va fi necesară oprirea completă a centralei nucleare, deoarece nivelul râului Dunărea va rămâne suficient de ridicat pentru a menține sistemul de răcire. Procesul de repunere în funcțiune a celor șase turbine oprite ar putea începe duminică, existând posibilitatea ca centrala nucleară Paks să funcționeze din nou la capacitate maximă până joi sau vineri săptămâna viitoare, a adăugat Magyar.

România a declarat stare de alertă sporită la nivel național în sectorul energetic pentru întreaga lună august.