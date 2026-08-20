Tentaculele de opt metri și capul transparent par suficient de înfricoșătoare pentru a impresiona spectatorii pasionați de genul horror. În realitate, însă, este vorba de o descoperire extrem de valoroasă, scrie Profimedia.

Cercetătorii au găsit creaturi rare

La 1.300 de kilometri de coastele Braziliei, cercetătorii au descoperit una dintre cele mai puțin explorate zone ale Oceanului Atlantic. Cea mai mare atenție a atras-o calamarul rar cu aripi mari, ale cărui tentacule subțiri, asemănătoare unor fire, pot măsura până la opt metri. Oamenii de știință au reușit să-l filmeze la o adâncime de 3.634 de metri, ceea ce îl face cel mai adânc calamar viu cunoscut din lume.

O mare surpriză pentru ei a fost și peștele Winteria telescopa, supranumit „peștele-fantomă” sau „peștele înfricoșător”. Acesta are un cap transparent și ochi tubulari speciali orientați spre înainte, care îi permit să surprindă chiar și cele mai slabe sclipiri de lumină în adâncurile întunecate ale oceanului.

Peștii trăiesc în adâncuri întunecate

Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, două câmpuri hidrotermale necunoscute până acum, pline de viață. Într-unul dintre ele, au găsit 23 de izvoare hidrotermale, inclusiv 13 așa-numite „fumătoare negre” active, din care țâșnesc fluide supraîncălzite la temperaturi de până la 280 °C. În mod surprinzător, în jurul acestora prosperă anemone de mare, crabi și mii de creveți orbi, care nu au nevoie de nici măcar o rază de soare pentru a trăi.

„Această descoperire demonstrează de ce explorarea este încă atât de importantă. Chiar și astăzi, există locuri în care o primă analiză detaliată dezvăluie ceva complet nou”, reamintește șeful expediției, dr. Aaron Micallef, de la Institutul American de Cercetare al Acvariului din Monterey Bay.