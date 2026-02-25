Un astfel de episod s-a întâmplat chiar la sfârșitul anului trecut, când mai mulți oameni din Câmpina au fost păgubiți de un bărbat din Constanța. Polițiștii l-au reținut.

Reporter: Cum îți alegi un avocat?

Persoană: „Pur și simplu uitându-mă la el și el se uită la mine. Se oferă verbal. Se vede după aspectul fizic”.

Persoană: „Nici nu știu cum trebuie să fac. Îl consult pe fiul meu care cu toate că este departe la Helsinki este și avocat”.

Persoană: „Din auzite, vedem care are experiență, de la Domnul de sus care ni-l dă. Păi altceva ce să vă spun”.

Însă această „strategie”, bazată prea mult pe încredere, ne poate costa scump. Baroul Prahova vorbește despre fenomenul „falsului avocat” și anunță formarea unui grup de lucru care să dea de urma escrocilor.

Răzvan Stănciulescu, Decan al Baroului Prahova: „Au fost identificate persoane care aveau pe profilurile de social media, aveau poze cu ei în robă și foloseau însemne ale uniunii naționale a barorurilor din România. Reprezintă o încălcare a codului penal”.

Pentru a nu fi păcăliți, oamenii trebuie să verifice dacă numele avocatului se regăsește în lista disponibilă pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România. Acolo sunt informații și despre experiența celui pe care îl alegem să ne reprezinte în instanță.

Trebuie să fim atenți și atunci când vine vorba de consultanța online. În spatele unor aplicații de profil nu stau întotdeauna specialiști ai domeniului.

Răzvan Stănciulescu, Decan al Baroului Prahova: „Aceste aplicații oferă un preț extrem de mic, față de prețul care îl oferă piața pentru acel serviciu și atunci oamenii sunt tentați să apeleze la această variantă crezând că scapă, dar din nefericire scapă doar de banii din portofel”.

Alexandru Marius Badea, Președinte al Judecătoriei Ploiești: „Exercitarea fără drept a profesiei de avocat constituie infracțiune”.

Baroul Prahova anunță că va depune plângeri penale în cazul celor care comit această infracțiune.