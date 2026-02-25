Procurorii îi acuză de instigare la omor pe fiica omului de afaceri Ioan Crișan și pe alți doi complici pentru atentatul din 2021.

Laura Crișan a contestat statutul de martor al frizerului și cere ca acesta să fie inculpat. El susține însă că a crezut că bomba urma să fie folosită în construcții. Judecătorii au amânat pronunțarea până pe 10 martie.

Între timp avocata este dată în judecată chiar de fiica sa care cere daune morale de 500.000 de euro pentru moartea lui Ioan Crișan.

Laura Crișan: „Vreau doar să spun că sunt nevinovată și nu am nicio legătură cu faptele și împrejurările care au dus la moartea tatălui meu și asta am susținut de la început. Nu știu ce se încearcă, dar eu sunt nevinovată.”