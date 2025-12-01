Cel puţin patru morţi şi 40 de răniţi în Dnipro, după un atac rusesc cu rachetă ce a avariat o staţie de carburant

Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite într-un atac rus cu rachetă la Dnipro, un oraş important situat în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii, Vladîslav Gaivanenko, relatează AFP.

„Avem, în acest stadiu, informaţii despre patru morţi”, a transmis guvernatorul pe Telegram.

El a precizat într-un alt mesaj că atacul s-a soldat iniţial cu 22 de răniţi, iar Ministerul ucrainean de Externe a anunţat ulterior că bilanţul a urcat la 40. Atacul, care a avut loc luni, în jurul orei locale 10.30 (şi ora României), a avariat o staţie de alimentare cu carburant şi mai multe întreprinderi, potrivit serviciilor de salvare (DSNS).

Atac în plină zi, pe fondul negocierilor de pace

Acest atac – comis în plină zi – survine în timp ce sunt în curs negocieri de pace între Rusia şi Ucraina.

Duminică, o delegaţie ucrainenă s-a aflat în Statele Unite pentru a examina planul de pace propus de Donald Trump.

„Noi vrem pacea, dar vrem o pace care să nu fie o capitulare, care să nu pună Ucraina într-o situaţie imposibilă şi care să nu îi dea Rusiei posibilitatea de a continua să avanseze şi să ne expună securitatea oricărui pericol”, avertiza marţi, la M6/RTL, preşedintele francez Emmanuel Macron.

Volodimir Zelenski – împotmolit într-un scandal de corupţie de mare amploare – apare slăbit, de câteva zile, în aceste negocieri.

Preşedintele ucrainean se întâlneşte luni cu omologul său francez, Emmanuel Macron, pentru a continua discuţiile privind planul de pace şi pentru a-şi asigura susţinerea Europei.

De partea americană, Donald Trump a apreciat că, în pofida „situaţiei corupţiei”, există „şanse bune să se ajungă la un acord”.

Numărul victimelor civile este în creştere puternică în Ucraina, în acest an, potrivit unui comunicat al ONU din 14 august.

În ianuarie 2023, 46 de persoane – inclusiv şase copii – au fost ucise într-un atac cu rachetă asupra unui bloc de locuinţe din Dnipro, unul dintre cele mai sângeroase atacuri ruseşti de la începutul războiului.

