Cel puțin 38 de oameni au fost uciși în Fâșia Gaza. Israelul ignoră apelurile internaționale de încetare a focului

Atacurile Israelului în centrul și nordul Gazei au ucis cel puțin 38 de persoane, au declarat sâmbătă oficialii locali din domeniul sănătății, în ciuda presiunii internaționale asupra Israelului pentru un armistițiu.

Atacurile de sâmbătă dimineață au distrus o casă din cartierul Tufah al orașului Gaza, ucigând cel puțin 11 persoane, dintre care mai mult de jumătate erau femei și copii, potrivit reprezentanților spitalului Al-Ahly, citați de Euronews.

Oficialii de la spitalul Shifa au declarat că alte patru persoane au fost ucise după ce un atac aerian a lovit casele lor din tabăra de refugiați Shati, în timp ce atacurile asupra unei case din tabăra de refugiați Nuseirat au ucis nouă membri ai aceleiași familii.

Alți șase palestinieni au fost uciși de focurile de armă israeliene în timp ce căutau ajutor în sudul și centrul Gazei, potrivit spitalelor Nasser și Al Awda, unde au fost duse cadavrele.

Atacurile au avut loc la doar câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că țara sa „trebuie să ducă la bun sfârșit misiunea” împotriva Hamas în Gaza, în discursul său adresat vineri liderilor mondiali la Adunarea Generală a ONU.

Netanyahu a criticat țările occidentale care recunosc statul palestinian, descriind această mișcare ca fiind „o nebunie curată” într-un discurs care, potrivit analiștilor, era adresat atât publicului său intern, din ce în ce mai divizat, cât și celui global.

De îndată ce a urcat pe podium, zeci de diplomați și delegați au început să părăsească sala în masă.

În afara sediului AGONU din New York, sute de oameni au participat la proteste de stradă împotriva acțiunilor Israelului în Gaza și la un contra-protest prin care se cerea eliberarea tuturor ostaticilor.

Presiunea internațională asupra Israelului pentru a pune capăt războiului este în creștere, la fel și izolarea Israelului, cu o listă tot mai lungă de țări care au decis recent să recunoască statul palestinian – lucru pe care Israelul îl respinge.

Țările au făcut presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a determina Israelul să accepte un armistițiu, ceea ce a crescut presiunea asupra administrației Trump.

Vineri, Trump a declarat reporterilor pe peluza Casei Albe că el crede că SUA este aproape de a ajunge la un acord privind încetarea luptelor în Gaza, care „va duce la eliberarea ostaticilor” și „va pune capăt războiului”.

El a declarat că sunt în curs „discuții foarte inspirate și productive” și „negocieri intense” cu țările din regiune cu privire la Gaza.

Comentariile lui Trump vin înaintea unei întâlniri planificate cu Netanyahu, programată pentru luni, în cadrul căreia este probabil să se facă un anunț important.

În timp ce discuțiile și negocierile continuă, Israelul continuă operațiunea terestră de amploare în orașul Gaza, care, potrivit experților, se confruntă cu foamete.

