Premierul israelian Benjamin Netanyahu, declarat persona non grata de guvernul Sloveniei

Guvernul sloven a decis în unanimitate să interzică intrarea pe teritoriul Sloveniei a premierului israelian Benjamin Netanyahu, evocând faptul că împotriva acestuia sunt în curs proceduri cu privire la crime de război şi crime împotriva umanităţii.

”Prin acest demers, Slovenia îşi confirmă angajamentul faţă de dreptul internaţional, valorile universale ale drepturilor omului şi o politică externă bazată pe principii şi coerentă”, a anunţat joi într-un scurt comunicat Guvernul de la Ljubljana, relatează AFP.

Slovenia, stat membru al UE care a recunoscut anul trecut un stat palestinian, a impus un embargou asupra armelor Israelului în august şi a introdus o interdicţie asupra importurilor de bunuri produse în teritoriile palestiniene ocupate de Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat joi liderii care au recunoscut recent un stat palestinian, şeful executivului israelian urmând să se deplaseze în Statele Unite pentru a se exprima în cadrul ONU şi pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, notează AFP.

Într-o conferinţă desfăşurată luni la New York, Franţa, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco şi Andorra au anunţat că recunosc statul Palestina, încercând astfel să sporească presiunea asupra Israelului pentru a pune capăt conflictului din Fâşia Gaza. Cu o zi în urmă, decizia de recunoaştere a Palestinei ca stat fusese formalizată şi de Regatul Unit, Canada, Australia şi Portugalia, notează Agerpres.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













