Tentativă de trecere ilegală: 13 migranți din Maroc și Turcia descoperiți într-un TIR încărcat cu marfă

25-11-2025 | 11:23
migranti ilegali

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Frontiera Calafat au depistat treisprezece cetățeni străini care încercau să intre ilegal în România ascunși într-un autocamion. 

Vlad Dobrea

În data de 25.11.2025, în jurul orei 04:50, în parcarea din proximitatea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, au oprit pentru control un autocamion înmatriculat în Turcia. Acesta era condus de către un cetățean turc, în vârstă de 46 de ani, care circula pe ruta Turcia-Franța și transporta, conform documentelor, piese metalice și paleți cu rășină, se arată într-un comunicat al Poliției. 

Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, în compartimentul destinat transportului de marfă, au fost depistate treisprezece persoane, cetățeni străini, care nu dețineau documente de călătorie valabile și nici nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România. În urma verificărilor, colegii noştri au stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni din Maroc și Turcia.

Având în vedere cele constatate, cei treisprezece cetățeni străini, șoferul și autocamionul au fost preluați de către autoritățile bulgare, în vederea continuării cercetărilor.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: migranti, politia de frontiera, vama,

Dată publicare: 25-11-2025 11:23

