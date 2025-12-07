Cel puţin 18 migranţi au murit după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în Grecia. Doi supravieţuitori sunt în stare critică

Cel puţin 18 migranţi, toţi bărbaţi, au fost găsiţi morţi sâmbătă după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat la sud de insula grecească Creta, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a gărzii de coastă greceşti.

"Doi supravieţuitori aflaţi în stare critică au fost spitalizaţi", a afirmat purtătoarea de cuvânt. Urmează să fie efectuate autopsii, deoarece circumstanţele naufragiului sunt necunoscute.

Potrivit postului public de televiziune ERT, corpurile migranţilor au fost găsite în interiorul ambarcaţiunii care lua apă şi era parţial dezumflată.

Posibilitatea hipotermiei sau deshidratării este examinată de medicii legişti, potrivit ERT.

Ambarcațiunea a fost descoperită întâmplător

Barca pneumatică a fost descoperită la 26 de mile marine sud-vest de insula Creta, potrivit autorităţilor greceşti.



O navă de marfă sub pavilion turc a observat nava spre sfârşitul după-amiezii şi a alertat autorităţile greceşti, a precizat agenţia elenă de presă ANA.

Potrivit gărzii de coastă greceşti, două nave ale pazei de coastă, una a agenţiei europene Frontex, trei nave aflate în zonă precum şi un elicopter Super Puma şi un avion al Frontex s-au deplasat la locul naufragiului.

Cei doi supravieţuitori au afirmat că barca devenise instabilă din cauza vremii nefavorabile şi că nu exista nicio modalitate de a găsi adăpost, hrană sau apă, potrivit aceleiaşi surse.

Primarul oraşului Ierapetra, Manolis Frangoulis, a declarat pentru agenţia media locală Nea Kriti că toate victimele erau tinere.

"Ambarcaţiunea la bordul căreia se aflau migranţii era dezumflată pe ambele părţi, forţând pasagerii să se înghesuie într-un spaţiu mic", a adăugat el.

De un an, migranţii încearcă să ajungă în Creta, poarta de acces către Uniunea Europeană, din Libia. Dar traversarea Mării Mediterana se dovedeşte periculoasă.

Aflux record de migranți în Creta

Potrivit Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, peste 16.770 de persoane care solicită azil în UE au ajuns în Creta de la începutul anului, mult mai multe decât pe orice altă insulă din Marea Egee.

În iulie, guvernul conservator premierului Kyriakos Mitsotakis a suspendat procesarea cererilor de azil timp de trei luni, în special a celor care sosesc în Creta din Libia.

Prim-ministrul a descris această măsură drept "absolut necesară" în contextul fluxului tot mai mare de migranţi.

Ministrul elen pentru migraţie, Thanos Plevris, fost membru al unui partid de extremă dreapta, în prezent dizolvat, a afirmat că Grecia "nu este un hotel" pentru solicitanţii de azil.

"Nu sunteţi bineveniţi aici", le-a spus el în repetate rânduri migranţilor.

În iunie 2023, un trauler vechi şi supraaglomerat, care naviga dinspre Tobruk, în Libia, s-a scufundat în largul coastei Peloponezului (sud) cu peste 750 de persoane la bord, potrivit ONU. Doar 82 de corpuri au fost recuperate, iar 104 persoane au supravieţuit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













