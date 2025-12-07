Cel puţin 18 migranţi au murit după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în Grecia. Doi supravieţuitori sunt în stare critică

Stiri externe
07-12-2025 | 07:35
ambarcatiune rasturnata
Captură video X

Cel puţin 18 migranţi, toţi bărbaţi, au fost găsiţi morţi sâmbătă după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat la sud de insula grecească Creta, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a gărzii de coastă greceşti.

autor
Mihaela Ivăncică

"Doi supravieţuitori aflaţi în stare critică au fost spitalizaţi", a afirmat purtătoarea de cuvânt. Urmează să fie efectuate autopsii, deoarece circumstanţele naufragiului sunt necunoscute.

Potrivit postului public de televiziune ERT, corpurile migranţilor au fost găsite în interiorul ambarcaţiunii care lua apă şi era parţial dezumflată.

Posibilitatea hipotermiei sau deshidratării este examinată de medicii legişti, potrivit ERT.

Ambarcațiunea a fost descoperită întâmplător

Barca pneumatică a fost descoperită la 26 de mile marine sud-vest de insula Creta, potrivit autorităţilor greceşti.

Citește și
naufragiu
Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit


O navă de marfă sub pavilion turc a observat nava spre sfârşitul după-amiezii şi a alertat autorităţile greceşti, a precizat agenţia elenă de presă ANA.

Potrivit gărzii de coastă greceşti, două nave ale pazei de coastă, una a agenţiei europene Frontex, trei nave aflate în zonă precum şi un elicopter Super Puma şi un avion al Frontex s-au deplasat la locul naufragiului.

Cei doi supravieţuitori au afirmat că barca devenise instabilă din cauza vremii nefavorabile şi că nu exista nicio modalitate de a găsi adăpost, hrană sau apă, potrivit aceleiaşi surse.

Primarul oraşului Ierapetra, Manolis Frangoulis, a declarat pentru agenţia media locală Nea Kriti că toate victimele erau tinere.

"Ambarcaţiunea la bordul căreia se aflau migranţii era dezumflată pe ambele părţi, forţând pasagerii să se înghesuie într-un spaţiu mic", a adăugat el.

De un an, migranţii încearcă să ajungă în Creta, poarta de acces către Uniunea Europeană, din Libia. Dar traversarea Mării Mediterana se dovedeşte periculoasă.

Aflux record de migranți în Creta

Potrivit Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, peste 16.770 de persoane care solicită azil în UE au ajuns în Creta de la începutul anului, mult mai multe decât pe orice altă insulă din Marea Egee.

În iulie, guvernul conservator premierului Kyriakos Mitsotakis a suspendat procesarea cererilor de azil timp de trei luni, în special a celor care sosesc în Creta din Libia.

Prim-ministrul a descris această măsură drept "absolut necesară" în contextul fluxului tot mai mare de migranţi.

Ministrul elen pentru migraţie, Thanos Plevris, fost membru al unui partid de extremă dreapta, în prezent dizolvat, a afirmat că Grecia "nu este un hotel" pentru solicitanţii de azil.

"Nu sunteţi bineveniţi aici", le-a spus el în repetate rânduri migranţilor.

În iunie 2023, un trauler vechi şi supraaglomerat, care naviga dinspre Tobruk, în Libia, s-a scufundat în largul coastei Peloponezului (sud) cu peste 750 de persoane la bord, potrivit ONU. Doar 82 de corpuri au fost recuperate, iar 104 persoane au supravieţuit. 

Alegeri locale parțiale. În centrele de votare au ajuns aproape două milioane și jumătate de buletine de vot

Sursa: Agerpres

Etichete: migranti, grecia, naufragiu, ambarcatiune,

Dată publicare: 07-12-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită
Citește și...
Tragedie în Yemen. Cel puţin 54 de imigranţi au murit şi zeci de persoane sunt date dispărute într-un naufragiu
Stiri externe
Tragedie în Yemen. Cel puţin 54 de imigranţi au murit şi zeci de persoane sunt date dispărute într-un naufragiu

Cel puţin 54 de imigranţi au murit după ce o ambarcaţiune care transporta aproximativ 150 de persoane s-a scufundat în largul coastelor Yemenului, duminică, în condiţii meteorologice nefavorabile.

Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit
Stiri externe
Naufragiu devastator în Nigeria. Zeci de persoane au murit

Naufragiul unei ambarcaţiuni, vineri, pe fluviul Niger în centrul Nigeriei, a făcut cel puţin 27 de morţi şi numeroşi dispăruţi, potrivit autorităţilor, citate de AFP.

Naufragiu în Marea Roşie. O ambarcaţiune cu 44 de pasageri la bord s-a scufundat în Egipt. Nava ar fi fost lovită de un val
Stiri externe
Naufragiu în Marea Roşie. O ambarcaţiune cu 44 de pasageri la bord s-a scufundat în Egipt. Nava ar fi fost lovită de un val

16 persoane sunt căutate de aproape o zi, după ce vaporul pe care se aflau s-a scufundat în Marea Roșie, în sud-estul Egiptului.

Naufragiu în Grecia. Trei persoane au murit în largul Insulei Samos, iar alte 20 sunt date dispărute
Stiri externe
Naufragiu în Grecia. Trei persoane au murit în largul Insulei Samos, iar alte 20 sunt date dispărute

Trei migranţi au murit luni, iar alţi cinci au fost salvaţi teferi în urma naufragiului unei ambarcaţiuni gonflabile în largul Insulei greceşti Samos, la Marea Egee, anunţă poliţia portuară.

Cel puţin 12 migranţi au murit în cel mai grav naufragiu din acest an de pe Canalul Mânecii. Zeci de persoane, căutate
Stiri externe
Cel puţin 12 migranţi au murit în cel mai grav naufragiu din acest an de pe Canalul Mânecii. Zeci de persoane, căutate

Cel puţin 12 migranţi, potrivit unui bilanţ încă provizoriu, au murit marţi după ce ambarcaţiunea în care se aflau a naufragiat în timp ce traversau Canalul Mânecii, relatează AFP.  

Recomandări
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Capitala alege noul primar general la alegerile locale parțiale. S-au deschis secțiile
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Capitala alege noul primar general la alegerile locale parțiale. S-au deschis secțiile

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești
Stiri externe
R. Moldova a solicitat energie de avarie din România, după ce sudul Ucrainei a rămas fără curent în urma atacurilor rusești

Moldelectrica a anunțat că atacurile rusești din regiunea Odesa au lăsat fără curent sudul Ucrainei și au afectat fluxurile energetice din zonă.

Criza apei potabile din Prahova. Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă din nou, la 24 de ore după reluare
Stiri actuale
Criza apei potabile din Prahova. Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă din nou, la 24 de ore după reluare

Furnizarea apei în Câmpina și parțial în Poiana Câmpina a fost din nou întreruptă sâmbătă seară, după apariția unor avarii apărute la doar o zi de la reluarea alimentării, în plină criză a apei potabile din Prahova.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Decembrie 2025

29:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Cătălin Măruță la întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28