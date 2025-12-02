Lovitură pentru străini. „Interdicție totală de călătorie” pentru țările care „inundă” SUA cu migranți periculoși

02-12-2025 | 12:38
Kristi Noem
Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a propus luni o „interdicție totală de călătorie” pentru țările care „inundă” SUA cu migranți periculoși, după o întâlnire cu președintele Trump. Noem nu precizat ce țări vizează.

Mihai Niculescu

„Tocmai m-am întâlnit cu președintele. Recomand o interdicție totală de călătorie pentru fiecare țară care a inundat națiunea noastră cu ucigași, lipitori și dependenți de ajutoare sociale” a scris Noem pe X, conform New York Post.

„Strămoșii noștri au construit această națiune cu sânge, sudoare și dragoste neclintită pentru libertate — nu pentru ca invadatorii străini să ne măcelărească eroii, să ne suge banii din impozite câștigați cu greu sau să ne fure beneficiile cuvenite americanilor. Nu-i vrem. Pe niciunul, a continuat șefa Homeland Security.

Un purtător de cuvânt al DHS a declarat că lista țărilor afectate de interdicția de călătorie propusă va fi anunțată „în curând”.

Recomandarea este cea mai recentă măsură luată de administrația Trump pentru a reduce fluxul de cetățeni străini în SUA, în urma atacului de săptămâna trecută, din ajunul Zilei Recunoștinței, asupra a doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, în Washington, DC.

zohran mamdani și donald trump
Trump a dezvăluit care este problema Ucrainei care împiedică negocierile de pace: „Spun de trei ani asta. Nu o ajută deloc”

Atacul din Washington

Administrația anunțase anterior că va suspenda toate deciziile privind azilul și va reexamina peste 720.000 de titulari de carte verde din 19 „țări problematice”, după ce Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, ar fi împușcat-o mortal pe Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, și l-ar fi rănit grav pe Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, soldați ai Gărzii Naționale aflați în apropierea Casei Albe.

Departamentul de Stat a suspendat, de asemenea, eliberarea vizelor pentru persoanele care călătoresc cu pașapoarte afgane, ca răspuns la atacul îngrozitor.

Lakanwal, fost membru al unei unități militare afgane susținute de CIA care a luptat împotriva talibanilor, a intrat legal în SUA în 2021 în cadrul programului „Operation Allies Welcome” al administrației Biden, care a evacuat și relocat refugiați după retragerea SUA din țara din Orientul Mijlociu. Presupusul autor al atacului armat a primit azil în aprilie, ceea ce i-a permis să obțină cartea verde după 12 luni.

„Suspectul care a împușcat curajoșii noștri gardieni naționali este un cetățean afgan care a fost unul dintre cei mulți care au fost relocați condiționat în Statele Unite în cadrul operațiunii „Allies Welcome” din 8 septembrie 2021, sub administrația Biden”, a declarat Noem săptămâna trecută.

„Nu voi rosti numele acestui individ depravat. Ar trebui să fie privat de gloria pe care o dorește atât de disperat” a încheiat Kristi Noem.

Sursa: New York Post

Dată publicare: 02-12-2025 12:03

