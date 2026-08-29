Zeci de oameni au fost uciși în raionul Bucea, lângă Kiev, într-un atac al Rusiei. Dronele au lovit un depozit de muniție

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Ucraina kiev afp 000 c6rw968
AFP

Cel puţin 27 de oameni au murit la Bucea, la periferia capitalei Kiev, după ce un atac cu o dronă a Rusiei a provocat vineri seara un incendiu de proporţii la un depozit de muniție, însoţit de explozii.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, preşedintele Volodimir Zelenski s-a arătat nemulțumit de faptul că muniţia a fost depozitată în apropierea zonelor rezidenţiale.

El a transmis că, în urma atacului şi a exploziilor ulterioare, infrastructura din jur a suferit distrugeri semnificative: au fost avariate clădiri de locuit, precum şi un azil pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi.

„Cei care au permis acest lucru trebuie neapărat să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile lor. Anchetatorii Poliţiei Naţionale şi ai Serviciului de Securitate al Ucrainei desfăşoară o anchetă preliminară, fiind deschis un dosar penal în temeiul articolului privind neglijenţa în serviciu. Există norme: muniţia nu poate fi depozitată în apropierea caselor sau a altor clădiri rezidenţiale. Cu siguranţă vor exista concluzii corespunzătoare”, a afirmat preşedintele Ucrainei.

„Din păcate, în acest moment, 27 de persoane au murit. Şi este posibil ca acest număr să nu fie definitiv”, a declarat sâmbătă şeful administraţiei militare regionale, Timur Tkatcenko.

Printre victime se numără şi Taras Didîco, preşedintele comunităţii din Dmîtrivka, care a fost printre primii care au ajuns la locul incidentului.

Alte 42 de persoane au fost rănite. Ele au suferit leziuni de diferite grade de gravitate şi printre ele se numără şi patru copii. Şapte dintre răniţi au fost spitalizaţi.

Din zona de urgenţă au fost evacuate 381 de persoane, dintre care 59 de copii.

La faţa locului continuă operaţiunile de salvare şi stingere a incendiilor, demolarea structurilor şi căutarea persoanelor.

Atac al Rusiei în raionul Bucea din regiunea Kiev

În seara zilei de 28 august, în raionul Bucea din regiunea Kiev s-au auzit explozii puternice: a izbucnit un incendiu într-un depozit, iar traficul tuturor mijloacelor de transport a fost blocat pe tronsonul de autostradă M-06 „Kiev – Ciop”, între km 15 şi km 32.

Parchetul a deschis o anchetă pentru „neglijenţă” privind condiţiile de depozitare, în urma acestui atac care a avut loc puţin după ora locală 20:00 în satul Mîla.

Parchetul a precizat că ancheta se va concentra în special asupra „legalităţii (...) depozitării explozivilor” la faţa locului, precum şi asupra deţinerii de către întreprinderea în cauză, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a autorizaţiilor necesare.

Prim-ministrul Serghei Koreţki şi-a exprimat regretul că „lecţiile” nu au fost învăţate după un atac mortal similar, în iulie, în localitatea Vîşneve, tot lângă Kiev, împotriva unui depozit de muniţie.

Atunci, în urma unui atac rusesc, a avut loc o detonare prelungită la depozitele de muniţie, în urma căreia au murit nouă persoane, iar peste 280 de case au fost avariate. Ancheta a scos la iveală deficienţe majore din partea întreprinderii publice proprietare, care nu respecta normele, în ciuda apropierii de locuinţe.

„A repeta la nesfârşit aceleaşi greşeli, în condiţiile în care ne aflăm în al cincilea an al invaziei pe scară largă, constituie neglijenţă criminală”, a denunţat premierul pe Telegram, adăugând că „toţi cei responsabili, fără excepţie, trebuie pedepsiţi sever pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete niciodată”.

De câteva luni, Rusia şi Ucraina îşi intensifică atacurile cu rază lungă de acţiune, vizând din ce în ce mai des infrastructuri civile, precum depozite logistice, instalaţii petroliere şi portuare. Aceste atacuri fac un număr tot mai mare de victime civile.

Ucraina a atacat un depozit-cheie pentru economia Rusiei. Un incendiu de proporții a cuprins complexul

Sursa: News.ro

Etichete: razboi in ucraina, Kiev, munitie,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO A fost gimnastă de performanță și a devenit pilot de avion! "În ultimul an am zburat aproximativ 300.000 de kilometri"
FOTO A fost gimnastă de performanță și a devenit pilot de avion! "În ultimul an am zburat aproximativ 300.000 de kilometri"
Citește și...
Stiri Politice
Nicușor Dan, după discuția cu Zelenski: „Nicio școală românească din Ucraina nu trebuie să aibă de suferit”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că a reprimit asigurări, în cadrul discuţiilor purtate la Chişinău cu omologul său ucrainean, că reforma educaţiei care este programată a avea loc în ţara vecină va avea în vedere drepturile comunităţii româneşti.
Știri Actuale
Bilanțul incidentelor cu drone și mine marine din România, de la începutul războiului din Ucraina. Raportul publicat de MApN

MApN prezintă situația incidentelor cu drone și mine marine care au pătruns pe teritoriul României, încă de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina.
Stiri externe
Rusia avertizează Marea Britanie și Franța asupra unor „consecințe catastrofale” pentru că alimentează războiul din Ucraina

Kremlinul a acuzat Marea Britanie și Franța că „se joacă cu focul” pentru transferul de tehnologie militară în Ucraina și le-a amenințat cu „consecințe catastrofale”.

Recomandări
Stiri Economice
Primul spital construit ”de la zero” în Cluj. FOTO: Cum arată noul centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie

Noul Centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, una dintre cele mai importante investiții în domeniul medical realizată din fonduri europene, a fost inaugurat în Cluj-Napoca.

Stiri Politice
Lucian Pahonțu, reacție la acuzațiile privind Revoluția: „Întreaga activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale”

Nicușor Dan a declarat că șeful SPP Lucian Pahonțu nu este în situația celor care au participat la acțiunile de reprimare a protestatarilor din Decembrie '89 și de la Mineriada din iunie 1990.

Stiri externe
Trump anunță „cel mai mare acord petrolier din istorie” cu Venezuela: „Va reduce considerabil prețul benzinei”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela, în virtutea căruia Statele Unite ar urma să-şi dubleze rezervele de petrol, transmit AFP şi Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 29 August 2026

02:23:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2026

01:46:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19 | Greutatea corporală și sănătatea inimii: riscuri ascunse

30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Atenționare pentru Tavi Popescu de la un fost coleg celebru: "Important e să rămână umil și să se antrenez foarte bine"

Sport

"Polo" a revenit la polo. Unul dintre cei mai buni kickboxeri din România, în bazin cu legendele lui Dinamo