Zeci de oameni au fost uciși în raionul Bucea, lângă Kiev, într-un atac al Rusiei. Dronele au lovit un depozit de muniție

„Cei care au permis acest lucru trebuie neapărat să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile lor. Anchetatorii Poliţiei Naţionale şi ai Serviciului de Securitate al Ucrainei desfăşoară o anchetă preliminară, fiind deschis un dosar penal în temeiul articolului privind neglijenţa în serviciu. Există norme: muniţia nu poate fi depozitată în apropierea caselor sau a altor clădiri rezidenţiale. Cu siguranţă vor exista concluzii corespunzătoare”, a afirmat preşedintele Ucrainei.

El a transmis că, în urma atacului şi a exploziilor ulterioare, infrastructura din jur a suferit distrugeri semnificative: au fost avariate clădiri de locuit, precum şi un azil pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi.

„Din păcate, în acest moment, 27 de persoane au murit. Şi este posibil ca acest număr să nu fie definitiv”, a declarat sâmbătă şeful administraţiei militare regionale, Timur Tkatcenko.

Printre victime se numără şi Taras Didîco, preşedintele comunităţii din Dmîtrivka, care a fost printre primii care au ajuns la locul incidentului.

Alte 42 de persoane au fost rănite. Ele au suferit leziuni de diferite grade de gravitate şi printre ele se numără şi patru copii. Şapte dintre răniţi au fost spitalizaţi.

Din zona de urgenţă au fost evacuate 381 de persoane, dintre care 59 de copii.

La faţa locului continuă operaţiunile de salvare şi stingere a incendiilor, demolarea structurilor şi căutarea persoanelor.

Atac al Rusiei în raionul Bucea din regiunea Kiev

În seara zilei de 28 august, în raionul Bucea din regiunea Kiev s-au auzit explozii puternice: a izbucnit un incendiu într-un depozit, iar traficul tuturor mijloacelor de transport a fost blocat pe tronsonul de autostradă M-06 „Kiev – Ciop”, între km 15 şi km 32.

Parchetul a deschis o anchetă pentru „neglijenţă” privind condiţiile de depozitare, în urma acestui atac care a avut loc puţin după ora locală 20:00 în satul Mîla.

Parchetul a precizat că ancheta se va concentra în special asupra „legalităţii (...) depozitării explozivilor” la faţa locului, precum şi asupra deţinerii de către întreprinderea în cauză, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a autorizaţiilor necesare.

Prim-ministrul Serghei Koreţki şi-a exprimat regretul că „lecţiile” nu au fost învăţate după un atac mortal similar, în iulie, în localitatea Vîşneve, tot lângă Kiev, împotriva unui depozit de muniţie.

Atunci, în urma unui atac rusesc, a avut loc o detonare prelungită la depozitele de muniţie, în urma căreia au murit nouă persoane, iar peste 280 de case au fost avariate. Ancheta a scos la iveală deficienţe majore din partea întreprinderii publice proprietare, care nu respecta normele, în ciuda apropierii de locuinţe.

„A repeta la nesfârşit aceleaşi greşeli, în condiţiile în care ne aflăm în al cincilea an al invaziei pe scară largă, constituie neglijenţă criminală”, a denunţat premierul pe Telegram, adăugând că „toţi cei responsabili, fără excepţie, trebuie pedepsiţi sever pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete niciodată”.

De câteva luni, Rusia şi Ucraina îşi intensifică atacurile cu rază lungă de acţiune, vizând din ce în ce mai des infrastructuri civile, precum depozite logistice, instalaţii petroliere şi portuare. Aceste atacuri fac un număr tot mai mare de victime civile.