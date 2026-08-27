Potrivit presei americane, Vladimir Putin ar urmări intensificarea atacurilor asupra Ucrainei.

Rusia „nu are nevoie” să recurgă la o escaladare militară în Ucraina, pentru că forțele ruse oricum „avansează pe front”, insistă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Declarațiile vin după ce publicația Bloomberg, citând surse, susține că Vladimir Putin se pregătește să intensifice atacurile asupra Ucrainei pentru că ar considera că negocierile pentru un acord de pace au ajuns într-un punct mort.

Peskov a mai avertizat că atacurile ucrainene cu drone asupra infrastructurii economice și comerciale a Rusiei vor atrage un răspuns dur.

Michael Clarke: „Este posibil ca, pe măsură ce Putin este supus unei presiuni tot mai mari, aceasta să se acumuleze, iar Rusia să își schimbe strategia și modul de a aborda războiul. Aceasta este o posibilitate. Posibilitatea opusă este ca Putin să gândească: «Trebuie să folosesc toate mijloacele posibile, începând din acest moment și până vara viitoare. Voi face noi recrutări, voi trimite soldați nord-coreeni pe front, voi pune industria pe picior de război. Voi face tot ce este nevoie, indiferent de costuri, ca să termin războiul acesta.»”

Avertisment pentru Londra și Paris

Între timp, Ministerul rus de Externe a transmis un avertisment Regatului Unit și Franței cu privire la transferul de tehnologie militară către Ucraina.

Moscova a declarat că cele două țări „se joacă cu focul” și „eventualele consecințe sunt imprevizibile”.

Premierul britanic Andy Burnham a fost la Kiev, la începutul săptămânii, pentru a oferi Ucrainei planurile tehnice necesare pentru fabricarea rachetelor Storm Shadow, destinate lovirii unor ținte pe teritoriul Rusiei, însă va fi nevoie de timp pentru ca producția să ajungă la capacitate maximă.

Iar Franța a anunțat că va trimite Ucrainei mai multe rachete interceptoare, pentru apărarea antiaeriană. Luna trecută a autorizat Kievul să producă propriile interceptoare folosind proiecte franceze.

Plan de incendiere a unei fabrici de drone, dejucat în Slovacia

Pe de altă parte, poliția slovacă a anunțat că a dejucat un plan de incendiere a unei fabrici de drone din Slovacia, în coproducție cu Ucraina. Trei cetățeni străini au fost arestați în legătură cu acest caz, doi în Slovacia și unul în Germania. Ei sunt suspectați că „au acționat la ordin” pentru pregătirea atacului, a indicat poliția, precizând că a acționat pe baza informațiilor furnizate de serviciile secrete slovace.