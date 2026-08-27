Nicuşor Dan a anunţat, că joi, la Chişinău, a avut discuţii cu omologul moldovean, Maia Sandu, şi discuţii trilaterale, la care a participat şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

”Pe partea bilaterală cu Moldova, asigurarea legăturii strânse pe care o avem, România cu Republica Moldova. Aceeaşi istorie, aceeaşi cultură, aceeaşi identitate până la urmă. Proiecte concrete în ceea ce priveşte transporturile, interconectarea energetică, probleme care ţin de tranzitul la vamă”, a explicat Nicuşor Dan.

El a vizitat, la Cahul, un cămin studenţesc şi o clădire a primului teatru construit de la zero în Republica Moldpva după 1991, obiective care sunt finanţate parţial de către România.

Nicuşor Dan a abordat şi problema învăţământului în limba maternă al comunităţii româneşti din Ucraina.

”Pe relaţia bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaţionale, tranzitul viitor de cereale inclusiv prin Portul Constanţa, am reconfirmat poziţia Ucrainei faţă de minoritatea românească. Mâine, după mulţi ani de întrerupere, va avea loc o şedinţă a Comitetului mixt care priveşte minorităţile şi am reprimit asigurări că în urma reformei educaţiei din Ucraina şcolile româneşti nu vor avea de suferit şi este o reformă care e prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor şi între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio şcoală românească să nu aibă de suferit”, a declarat Nicuşor Dan.