Potrivit prefecturii capitalei italiene, măsura va rămâne în vigoare în jurul popularei atracții turistice până la 24 decembrie, potrivit Agerpres.

Prezența poliției va fi întărită în jurul Colosseumului

Noile reglementări vor însemna că în jurul Colosseumului va fi întărită prezența poliției și vor fi intensificate controalele. Măsura se dorește a crește siguranța numeroșilor turiști din zonă.

Vizitatorii raportează frecvent furturi de portofele și de telefoane mobile de către hoți de buzunare, precum și escrocherii și agresiuni.

Zone afectate de furturi și trafic de droguri

În ordinul semnat de prefectul Lamberto Giannini, acesta subliniază persistența zonelor afectate de furturi și trafic de droguri. Aceste fapte sunt comise mai ales de grupuri de tineri originari din țări din afara UE. Punctul culminant al acestor incidente, a explicat prefectul, a fost atins în ziua de 1 iulie, când, în timpul unei petreceri neautorizate în piața Colosseumului, un grup de circa 50 astfel de persoane au opus rezistență polițiștilor, pe care i-au înconjurat, rănind ușor doi dintre ei.

Colosseumul și zona înconjurătoare fac parte acum și dintr-un plan de securitate pe care municipalitatea Romei îl aplică deja în alte părți ale capitalei.