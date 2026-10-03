În urma evenimentului rutier un bărbat de 69 de ani a murit, iar şoferul a fost identificat în Bulgaria, scrie News.ro.

Un bărbat a murit în accident

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Calafat au reţinut, pentru 24 de ore, un tânăr, de 31 de ani, cetăţean bulgar, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie”, anunţă, sâmbătă, IPJ Dolj.

Potrivit Poliţiei, vineri dimineaţă, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe D.N. 56A, în localitatea Cetate, o persoană de sex masculin este căzută pe carosabil, posibil decedată.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii care au identificat un bărbat, de 69 de ani, din judeţul Timiş, în stare de inconştienţă, victimă a unui accident rutier, fără a fi găsit conducătorul vehiculului implicat în accident. Din nefericire, echipajul medical deplasat la faţa locului a declarat decesul pietonului”, a transmis sursa citată.

Șoferul a părăsit teritoriul României

Poliţiştii au demarat o anchetă, fiind identificat conducătorul auto, un tânăr de 31 de ani, cetăţean bulgar, care, după producerea accidentului a părăsit teritoriul României.

„Ca urmare a cooperării poliţieneşti internaţionale cu Direcţia Regională Poliţie Vidin, conducătorul auto a fost identificat, acesta prezentându-se seara trecută la sediul Poliţiei municipiului Calafat”, au menţionat poliţiştii.

Sâmbătă, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.