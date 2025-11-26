Cel mai lung zbor comercial va fi din China în Argentina. Va avea 20.000 de km și va dura peste 20 de ore

Stiri externe
26-11-2025 | 20:50
Pasageri avion
Getty Images

Compania aeriană chineză China Eastern intenţionează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenţia DPA.

 

autor
Lorena Mihăilă

Compania aeriană a anunţat miercuri că, începând cu data de 4 decembrie, va introduce zboruri din Shanghai, centrul economic al Chinei, către capitala Argentinei, Buenos Aires, de două ori pe săptămână.

Noua rută a fost aprobată miercuri de guvernul argentinian.

Ruta are 20.000 de kilometri

Oraşele Shanghai şi Buenos Aires sunt situate în zone aproape opuse ale globului.

China Eastern estimează că ruta de 20.000 de kilometri va necesita 25,5 ore pentru zborul de plecare şi 29 de ore pentru cel de întoarcere.

Citește și
aeroport koln
După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după un avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență

Totuşi, acesta nu va fi un zbor fără oprire. Avionul Boeing 777-300ER va face o escală tehnică în oraşul Auckland din Noua Zeelandă pentru realimentarea aeronavei şi schimbarea echipajului, potrivit revistei de specialitate Aero. Pasagerii vor avea voie să părăsească avionul pentru scurt timp pe durata escalei de două ore, conform Aero.

Acest zbor direct reprezintă o concurenţă pentru Lufthansa, notează DPA. Compania aeriană germană oferă deja un zbor cu legătură între Shanghai şi Buenos Aires, prin hub-ul său din Frankfurt.

Strategia de apărare aprobată în Parlament, fără măsuri clare anti-drone. Când ar putea fi incluse

Sursa: Agerpres

Etichete: China, buenos aires, zbor,

Dată publicare: 26-11-2025 20:50

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe
Stiri actuale
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe

Armata română a fost în alertă, marți dimineață, după ce radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre și a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea, apoi a căzut în curtea unui localnic, într-o comună din Vaslui.

După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după un avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență
Stiri externe
După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după un avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență

Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa, preluat de Agerpres.

Un secretar american din Transporturi face apel la bun simț: „Nu mai purtați pijamale sau papuci în avion”
Stiri Diverse
Un secretar american din Transporturi face apel la bun simț: „Nu mai purtați pijamale sau papuci în avion”

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, le transmite pasagerilor să evite purtarea pijamalelor în avion, relatează Fox News.

Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui”
Stiri actuale
Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui”

Doi români inconștienți au provocat panică pe Aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă să prindă avionul după ce au întârziat, iar porțile se închiseseră. Grăbiți, au forțat un buton de urgență pentru acces și s-au apropiat de aeronavă.

Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Köln
Stiri actuale
Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Köln

Incident bizar pe Aeroportul din Köln, în Germania. Doi români au alergat pe pistă pentru a prinde un zbor spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului - pornite. Au intervenit imediat angajații aeroportului.

Recomandări
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

ANIMAȚIE. Cum s-a produs explozia de la blocul din Buftea. Clădirea ar putea fi demolată
Stiri actuale
ANIMAȚIE. Cum s-a produs explozia de la blocul din Buftea. Clădirea ar putea fi demolată

Experții de la Inspectoratul de Stat în construcții avertizează că blocul din Buftea, zguduit marți seară de o explozie puternică, are un risc iminent de prăbușire.

30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19

Anul doi al pandemiei, 2021, a fost anul iluziilor frânte. Am început pe valul de optimism al vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28