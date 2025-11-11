Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA. Au fost anulate 1.200 de zboruri

11-11-2025 | 21:50
donald trump
AFP

Companiile aeriene americane au anulat marţi aproximativ 1.200 de zboruri, marcând a cincea zi consecutivă cu peste 1.000 de anulări.

Sabrina Saghin

Guvernul federal continuă blocajul, iar FAA menţine restricţiile pentru siguranţa traficului aerian, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, FAA a ordonat reducerea cu 4% a zborurilor zilnice la 40 de aeroporturi importante începând de vineri, 7 noiembrie, din cauza lipsei de controlori de trafic aerian. Reducerile au crescut marţi la 6%, urmând să ajungă la 8% joi şi 10% vineri, 14 noiembrie.

FAA menține restricțiile, deși criza pare să se apropie de final

Agenţia şi companiile aeriene discută în prezent modalităţile de diminuare sau eliminare treptată a acestor restricţii, în contextul în care blocajul guvernamental, aflat în a 42-a zi, pare să se apropie de final, au declarat surse pentru Reuters.

Secretarul pentru transporturi Sean Duffy a declarat jurnaliştilor în Wisconsin că FAA nu a luat încă o decizie privind ridicarea restricţiilor: „Vom relaxa măsurile doar atunci când datele ne vor arăta că este sigur să o facem. Vom analiza situaţia cu atenţie”, a spus el.

Bogdan Ivan
Bogdan Ivan: România refuză amânarea sancțiunilor împotriva Lukoil și pregătește preluarea controlului rafinăriei Petrotel

Senatul SUA a votat luni seară pentru adoptarea unui proiect de lege care pune capăt blocajului şi finanţează guvernul până la 30 ianuarie. Camera Reprezentanţilor urmează să dezbată documentul miercuri, după ce sute de mii de angajaţi federali au lucrat fără plată timp de şase săptămâni.

De la începutul crizei, absenţele din rândul controlorilor de trafic au provocat zeci de mii de întârzieri şi anulări, afectând peste 1,2 milioane de pasageri în weekendul trecut, potrivit datelor FlightAware.

FAA se confruntă cu un deficit critic de controlori

Conform aceleiaşi surse, companiile au anulat 2.900 de zboruri luni şi au întârziat 9.600, la care s-au adăugat 1.650 de întârzieri marţi.

Totuşi, situaţia personalului de control aerian s-a îmbunătăţit vizibil marţi, după peste douăzeci de probleme raportate luni, au precizat oficiali din industrie. FAA a confirmat că marţi a existat un singur incident de lipsă de personal.

Luni, preşedintele Donald Trump a cerut controlorilor să revină imediat la muncă, ameninţând cu reducerea salariilor celor care lipsesc şi declarând că „ar primi cu bucurie demisiile celor care nu şi-au făcut datoria”.

Blocajul federal a obligat 13.000 de controlori de trafic aerian şi 50.000 de angajaţi ai Administraţiei pentru Securitate în Transporturi (TSA) să lucreze fără salariu.

FAA se confruntă în prezent cu un deficit de aproximativ 3.500 de controlori, mulţi dintre aceştia fiind deja suprasolicitaţi de ore suplimentare obligatorii şi săptămâni de şase zile chiar înainte de începerea blocajului.

Sursa: News.ro

