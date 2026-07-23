„În urma activităţilor complexe de căutare desfăşurate pe parcursul a trei zile, în zona râului Argeş, din nefericire, au fost identificate trupurile neînsufleţite ale celor doi tineri, în vârstă de 19 ani, a căror dispariţie a fost semnalată în cursul serii de 21 iulie”, precizează informarea transmisă de IPJ Dâmboviţa, citează Agerpres.

Unul dintre tineri a fost identificat de echipajele ISU Dâmboviţa, iar cel de-al doilea a fost identificat de poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa – Serviciul de Pregătire Profesională, cu ajutorul unui cadru MApN aflat în timpul liber.

La acţiunile de căutare au participat poliţişti, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, voluntari, precum şi alte structuri.

„În cauză, poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, mai transmite IPJ Dâmboviţa.

Poliţia a fost sesizată, marţi, în jurul orei 19:30, de către un minor de 15 ani, cu privire la faptul că, în localitatea Ioneşti, pe malul râului Argeş, a descoperit o bicicletă, un telefon şi mai multe obiecte vestimentare.

Un adolescent a găsit hainele, telefonul și bicicleta pe malul râului

Bănuielile mamei au fost întărite de descoperirea întâmplătoare, făcută de un copil de 15 ani, pe malul râului.

Florin Gheorghe, fratele minorului: „Tricouri, pantaloni scurți și adidași și un telefon și bicicleta care este aicea. Am zis: lăsați-le așa, că poate băieții sunt la scăldat, la pescuit și poate se întorc. Ne-am dus și pe mal în partea cealaltă, nu era nimeni. Noi ne-am gândit că a trecut malul pe partea cealaltă, se întorc.”

Salvatorii i-au căutat pe cei doi până târziu în noapte. Dar pentru că nu au avut succes, s-au văzut nevoiți să întrerupă misiunea, până dimineață.