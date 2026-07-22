Salvatorii i-au căutat ore bune în râul Argeș, după ce un adolescent de 15 ani a găsit întâmplător, pe malul apei, o bicicletă, câteva haine, dar și un telefon. Însă nici urmă de cei doi. Misiunea e reluată miercuri dimineață.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Mama unuia dintre cei doi prieteni vorbește în stare de șoc despre ultima interacțiune pe care a avut-o cu tinerii - fix înainte de dispariție.

Daniela Răzorea, mama unuia dintre tineri: „Le-am zis: «Mamă, unde vreți să vă duceți să stați prin zonă, să mergem să luăm niște porumb?» Și ei zice: «Păi ne ducem noi acum». Am sunat, nu mi-au răspuns și le-am dat mesaj să nu vă duceți la Argeș. Dacă doar se scăldau, ieșea și răspundea. Nu mi-a mai răspuns deloc.”

Un adolescent a găsit hainele, telefonul și bicicleta pe malul râului

Bănuielile mamei au fost întărite de descoperirea întâmplătoare, făcută de un copil de 15 ani, pe malul râului.

Florin Gheorghe, fratele minorului: „Tricouri, pantaloni scurți și adidași și un telefon și bicicleta care este aicea. Am zis: lăsați-le așa, că poate băieții sunt la scăldat, la pescuit și poate se întorc. Ne-am dus și pe mal în partea cealaltă, nu era nimeni. Noi ne-am gândit că a trecut malul pe partea cealaltă, se întorc.”

Salvatorii i-au căutat pe cei doi până târziu în noapte. Dar pentru că nu au avut succes, s-au văzut nevoiți să întrerupă misiunea, până dimineață.

Lt. Radu Popescu, purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița: „Echipajele au desfășurat operațiuni de căutare atât de la mal, cât și în zona indicată.”

Localnicii spun că zona în care s-ar fi scăldat tinerii nu este amenajată. Iar apa e adâncă și curenții sunt puternici.

Crin Iordan, localnic: „Zilnic vin copiii, se scaldă, că na, vară. E apa iute, le-am mai spus la copii să nu se mai bage, dar na, e copii.”