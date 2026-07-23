Oamenii sunt avertizaţi că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi sunt sfătuiţi să se adăpostească, potrivit News.ro.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesajul RO-Alert.

Pompierii au precizat că nu au fost primite apeluri la 112 după transmiterea acestui mesaj.